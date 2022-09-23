https://sputnik-georgia.ru/20220923/abr-povysil-prognoz-rosta-ekonomiki-dlya-gruzii-270699004.html

АБР повысил прогноз роста экономики для Грузии

АБР повысил прогноз роста экономики для Грузии

Банк отметил высокие доходы от экспорта и туризма, а также повышенные объемы денежных переводов 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T09:01+0400

2022-09-23T09:01+0400

2022-09-23T09:12+0400

экономика

грузия

новости

азиатский банк развития (абр)

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Азиатский банк развития повысил прогноз экономического роста для Грузии в 2022 году с 3,5 до 7%.Аналитики АБР предполагают, что ВВП Грузии вырастет на 7% за счет высоких доходов от экспорта и туризма, повышенного объема денежных переводов и высокого уровня потребления.По официальным данным, объем экспорта за восемь месяцев вырос на 37% по сравнению с прошлым годом, доходы от туризма выросли на 198,3%, а объем денежных переводов – на 62,2%.При этом в 2023 году АБР прогнозирует рост экономики Грузии на уровне 6%, тогда как по прошлому прогнозу рост ВВП должен был составить 5%.В то же время Азиатский банк развития прогнозирует уровень инфляции в Грузии до 11,0% в 2022 году, и 5,0% – в 2023 году из-за более высоких, чем ожидалось, мировых цен на сырьевые товары и высокого внутреннего спроса.Прогнозируется, что дефицит бюджета сократится с 6,1% в 2021 году до менее 4,0% в 2022 году благодаря устойчивому экономическому росту и постепенному свертыванию мер реагирования на пандемию.Мир и быстрое восстановление экономики - Гарибашвили рассказал в ООН о достижениях Грузии>>Азиатский банк развития поддерживает Грузию с 2007 года и является одним из самых разносторонних партнеров. Общая сумма суверенных и несуверенных кредитов, выданных Грузии, составляет 3,9 миллиарда долларов.Содействие инклюзивному и устойчивому экономическому росту, сокращение бедности, расширение региональных связей и улучшение предоставления государственных услуг в Грузии являются приоритетами Банка.Цель АБР – внести свой вклад в успешное, многостороннее и устойчивое развитие Азиатско-Тихоокеанского региона. В то же время он продолжает работать над искоренением крайней нищеты в регионе. Основанная в 1966 году организация объединяет 68 стран, в том числе 49 стран азиатского региона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, азиатский банк развития (абр)