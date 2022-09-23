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Автогол в ворота Северной Македонии - сборная Грузии вышла вперед
Автогол в ворота Северной Македонии - сборная Грузии вышла вперед
Сборные Грузии и Северной Македонии встречаются в отборочном матче Лиги наций УЕФА 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T20:45+0400
2022-09-23T20:45+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу вышла вперед на 35-й минуте матча против Северной Македонии - Боян Миовски забил автогол после асиста Хвичи Кварацхелия. Игра проходит на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси. Сборные Грузии и Северной Македонии встречаются в отборочном матче Лиги наций УЕФА. Через несколько дней, 26 сентября грузинская команда встретится со сборной Гибралтара в гостях.Кварацхелия планирует выложиться на максимум в матче против Северной Македонии>>Пока подопечные француза Вилли Саньоля лидируют в группе С с 10 очками и имеют неплохие шансы сыграть на ЧЕ. На втором месте с семью очками команда Македонии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, тбилиси, македония, динамо арена, уефа
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, тбилиси, македония, динамо арена, уефа
Автогол в ворота Северной Македонии - сборная Грузии вышла вперед
20:45 23.09.2022 (обновлено: 20:54 23.09.2022)
Сборные Грузии и Северной Македонии встречаются в отборочном матче Лиги наций УЕФА
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу вышла вперед на 35-й минуте матча против Северной Македонии - Боян Миовски забил автогол после асиста Хвичи Кварацхелия.
Игра проходит на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси. Сборные Грузии и Северной Македонии встречаются в отборочном матче Лиги наций УЕФА.
Через несколько дней, 26 сентября грузинская команда встретится со сборной Гибралтара в гостях.
Пока подопечные француза Вилли Саньоля лидируют в группе С с 10 очками и имеют неплохие шансы сыграть на ЧЕ. На втором месте с семью очками команда Македонии.