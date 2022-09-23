https://sputnik-georgia.ru/20220923/avtogol-v-vorota-severnoy-makedonii---sbornaya-gruzii-vyshla-vpered-270721402.html

Автогол в ворота Северной Македонии - сборная Грузии вышла вперед

Автогол в ворота Северной Македонии - сборная Грузии вышла вперед

Сборные Грузии и Северной Македонии встречаются в отборочном матче Лиги наций УЕФА 23.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу вышла вперед на 35-й минуте матча против Северной Македонии - Боян Миовски забил автогол после асиста Хвичи Кварацхелия. Игра проходит на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси. Сборные Грузии и Северной Македонии встречаются в отборочном матче Лиги наций УЕФА. Через несколько дней, 26 сентября грузинская команда встретится со сборной Гибралтара в гостях.Кварацхелия планирует выложиться на максимум в матче против Северной Македонии>>Пока подопечные француза Вилли Саньоля лидируют в группе С с 10 очками и имеют неплохие шансы сыграть на ЧЕ. На втором месте с семью очками команда Македонии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, тбилиси, македония, динамо арена, уефа