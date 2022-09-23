https://sputnik-georgia.ru/20220923/kvaratskheliya-planiruet-vylozhitsya-na-maksimum-v-matche-protiv-severnoy-makedonii-270712987.html

Кварацхелия планирует выложиться на максимум в матче против Северной Македонии

Кварацхелия планирует выложиться на максимум в матче против Северной Македонии

Кварацхелия за короткое время игры в составе "Наполи" завладел сердцами грузинских и особенно итальянских болельщиков 23.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в матче против Северной Македонии должна оправдать ожидания болельщиков и довести начатое дело до конца, сказал атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия.В пятницу сборная Грузии сыграет дома с командой Северной Македонии в отборочном матче Лиги наций УЕФА, а 26 сентября встретится со сборной Гибралтара в гостях. Пока подопечные француза Вилли Саньоля лидируют в группе С с 10 очками и имеют неплохие шансы сыграть на ЧЕ. На втором месте с семью очками команда Македонии.По словам футболиста, он был очень рад тому, что его вызвали в сборную Грузии."Когда узнаешь, что тебя уже вызвали и ты должен приехать в сборную, я испытываю такие эмоции и радость. Я действительно очень рад, потому что здесь такая дружеская, семейная обстановка, что не только на поле, но и за пределами поля нужно сделать все ради этих ребят и болельщиков", — сказал Кварацхелия.Каладзе рассказал, как помог Кварацхелия попасть в "Наполи">>Кварацхелия за короткое время игры в составе итальянского клуба "Наполи" буквально завладел сердцами грузинских и особенно итальянских болельщиков. Об успехах молодого грузинского футболиста говорят звезды мирового футбола, эксперты и популярные спортивные издания.Квара, так называют Кварацхелия, был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.Что касается предстоящего матча, билеты на него были раскуплены в первый же день. Игра начнется в 20:00 по тбилисскому времени на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси.Хвича Кварацхелия: мечтаю об участии Грузии в чемпионате Европы>>Как говорят болельщики, такого сильного состава у сборной Грузии не было последние 20 лет.В текущем рейтинге УЕФА Грузия располагается на 38 позиции, Северная Македония занимает 32 строчку.

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