https://sputnik-georgia.ru/20220923/kvaratskheliya-planiruet-vylozhitsya-na-maksimum-v-matche-protiv-severnoy-makedonii-270712987.html
Кварацхелия планирует выложиться на максимум в матче против Северной Македонии
Кварацхелия планирует выложиться на максимум в матче против Северной Македонии
Кварацхелия за короткое время игры в составе "Наполи" завладел сердцами грузинских и особенно итальянских болельщиков 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T17:11+0400
2022-09-23T17:11+0400
2022-09-23T16:46+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в матче против Северной Македонии должна оправдать ожидания болельщиков и довести начатое дело до конца, сказал атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия.В пятницу сборная Грузии сыграет дома с командой Северной Македонии в отборочном матче Лиги наций УЕФА, а 26 сентября встретится со сборной Гибралтара в гостях. Пока подопечные француза Вилли Саньоля лидируют в группе С с 10 очками и имеют неплохие шансы сыграть на ЧЕ. На втором месте с семью очками команда Македонии.По словам футболиста, он был очень рад тому, что его вызвали в сборную Грузии."Когда узнаешь, что тебя уже вызвали и ты должен приехать в сборную, я испытываю такие эмоции и радость. Я действительно очень рад, потому что здесь такая дружеская, семейная обстановка, что не только на поле, но и за пределами поля нужно сделать все ради этих ребят и болельщиков", — сказал Кварацхелия.Каладзе рассказал, как помог Кварацхелия попасть в "Наполи">>Кварацхелия за короткое время игры в составе итальянского клуба "Наполи" буквально завладел сердцами грузинских и особенно итальянских болельщиков. Об успехах молодого грузинского футболиста говорят звезды мирового футбола, эксперты и популярные спортивные издания.Квара, так называют Кварацхелия, был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.Что касается предстоящего матча, билеты на него были раскуплены в первый же день. Игра начнется в 20:00 по тбилисскому времени на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси.Хвича Кварацхелия: мечтаю об участии Грузии в чемпионате Европы>>Как говорят болельщики, такого сильного состава у сборной Грузии не было последние 20 лет.В текущем рейтинге УЕФА Грузия располагается на 38 позиции, Северная Македония занимает 32 строчку.
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спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, тбилиси, македония, европа, уефа, динамо арена, сборная грузии по футболу, футбол
спорт, грузия, новости, хвича кварацхелия, тбилиси, македония, европа, уефа, динамо арена, сборная грузии по футболу, футбол
Кварацхелия планирует выложиться на максимум в матче против Северной Македонии
Кварацхелия за короткое время игры в составе "Наполи" завладел сердцами грузинских и особенно итальянских болельщиков
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Сборная Грузии по футболу в матче против Северной Македонии должна оправдать ожидания болельщиков и довести начатое дело до конца, сказал атакующий полузащитник Хвича Кварацхелия.
В пятницу сборная Грузии сыграет дома с командой Северной Македонии в отборочном матче Лиги наций УЕФА, а 26 сентября встретится со сборной Гибралтара в гостях. Пока подопечные француза Вилли Саньоля лидируют в группе С с 10 очками и имеют неплохие шансы сыграть на ЧЕ. На втором месте с семью очками команда Македонии.
"Мы не должны расслабляться... Наоборот, мы должны сделать больше, чтобы довести это маленькое начатое дело до конца. То, что мы запланировали как команда, так сказать, мы должны сделать до конца для болельщиков", - сказал Кварацхелия.
По словам футболиста, он был очень рад тому, что его вызвали в сборную Грузии.
"Когда узнаешь, что тебя уже вызвали и ты должен приехать в сборную, я испытываю такие эмоции и радость. Я действительно очень рад, потому что здесь такая дружеская, семейная обстановка, что не только на поле, но и за пределами поля нужно сделать все ради этих ребят и болельщиков", — сказал Кварацхелия.
Кварацхелия за короткое время игры в составе итальянского клуба "Наполи" буквально завладел сердцами грузинских и особенно итальянских болельщиков. Об успехах молодого грузинского футболиста говорят звезды мирового футбола, эксперты и популярные спортивные издания.
Квара, так называют Кварацхелия, был признан лучшим игроком августа в Серии А Ассоциацией футболистов Италии.
Что касается предстоящего матча, билеты на него были раскуплены в первый же день. Игра начнется в 20:00 по тбилисскому времени на стадионе "Динамо Арена" в Тбилиси.
Как говорят болельщики, такого сильного состава у сборной Грузии не было последние 20 лет.
В текущем рейтинге УЕФА Грузия располагается на 38 позиции, Северная Македония занимает 32 строчку.