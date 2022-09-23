https://sputnik-georgia.ru/20220923/byl-li-u-obvinyaemogo-v-zakhvate-banka-gruzii-soobschnik-270698076.html

Был ли у обвиняемого в захвате "Банка Грузии" сообщник?

Был ли у обвиняемого в захвате "Банка Грузии" сообщник?

Пока следствию неизвестно, где обвиняемый в захвате банка в Кутаиси достал оружие 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T07:01+0400

2022-09-23T07:01+0400

2022-09-23T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен – Sputnik. Следствие на данном этапе не выявило других фигурантов дела о захвате филиал "Банка Грузии" в городе Кутаиси помимо Гелы Нарсия, заявил окружной прокурор Западной Грузии Давид Чхартишвили на брифинге.Вооруженное нападение на банк произошло во вторник. В четверг суд отправил Нарсия в заключение на время следствия. Он обвиняется по трем статьям УК Грузии – "Террористический акт", "Захват заложников с террористической целью" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов".Он также отметил, прокуратура не планирует менять квалификацию дела в части оружия."Экспертиза оружия и взрывчатых веществ уже произведена, и в этой части дело не будет переквалифицировано", – сказал Чхартишвили, отметив, что пока следствию неизвестно, где Нарсия достал оружие.В тоже время окружной прокурор не исключил переквалификации дела в целом."Следствие находится на начальном этапе и ничего не исключено", – сказал Чхартишвили, отвечая на вопрос журналистов.В случае подтверждения вины по предъявленным обвинениям Нарсия грозит от 10 до 15 лет тюрьмы.Заложники и требованияПо данным следствия, Нарсия ворвался в сервис-центр банка в 11:15 в военной униформе, маске и перчатках, вооруженный гранатой, кустарно переделанным огнестрельным оружием, боевыми патронами и вручную изготовленным имитированным взрывным устройством.Чтобы припугнуть находящихся в банке людей, он выстрелил из оружия и приказал выполнять его требования. При этом он прикрепил к центральной двери банка имитированное взрывное устройство, подобное тому, которое было прикреплено к его телу.Зачем была нужна удочка? Обвиняемый в захвате "Банка Грузии" дал показания>>Сразу после захвата банка нескольким гражданам удалось сбежать, а 13 человек обвиняемый взял в заложники. Он собрал всех заложников в одной комнате и потребовал связаться с полицией, руководством банка и включить прямой эфир в соцсетях, чтобы информировать общество о нападении.После установления связи с представителями власти захватчик потребовал 2 миллиона долларов, вертолет, микроавтобус, государственный флаг Российской Федерации и удочку.В случае невыполнения требований или проведения спецоперации по освобождению заложников, обвиняемый угрожал взрывом гранаты, приведенной в боевую готовность, и убийством заложников, сказано в материалах дела.Небезопасно! ТОП громких захватов заложников в Грузии>>Спустя несколько часов при участии полиции из банка удалось вывести пять заложников, а в 19:36, несмотря на оказываемое сопротивление, удалось задержать обвиняемого. После этого были освобождены остальные заложники.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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