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Часть проспекта Царицы Кетеван в Тбилиси открыта – автовладельцы вздохнут с облегчением

Часть проспекта Царицы Кетеван в Тбилиси открыта – автовладельцы вздохнут с облегчением

Ремонтные работы на проспекте вызвали большие заторы на дорогах в Исани-Самгорском районе 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T15:23+0400

2022-09-23T15:23+0400

2022-09-23T15:23+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Дорога от станции метро "Авлабари" до пересечения с улицей Телави вновь открыта для транспорта – ремонтные работы на этом участке проспекта Царицы Кетеван завершены.Дорога была закрыта для транспорта с мая из-за масштабных ремонтных работ на проспекте. Это вызвало большие заторы на дорогах в Исани-Самгорском районе.В связи с открытием участка дороги, соединяющей спальные районы на северо-востоке города с центром, изменилась и схема передвижения транспорта. Общественный транспорт и частные автомобили, следующие в направлении центра, должны будут передвигаться по улицам Телави и Бочорма.Мэр Тбилиси анонсировал ремонт еще двух проспектов столицы>>В рамках масштабного проекта по ремонту проспекта Царицы Кетеван обновляются подземные коммуникации и дренажная система, а также тротуары и бордюры. Линии электропередачи прокладываются под землей, обновляется сеть внешнего освещения и монтируется система светодиодного освещения (LED).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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