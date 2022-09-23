https://sputnik-georgia.ru/20220923/fermery-v-gruzii-prodolzhayut-pokupat-selkhoztovary-na-agrobally-270719979.html

Фермеры в Грузии продолжают покупать сельхозтовары на агробаллы

Фермеры в Грузии продолжают покупать сельхозтовары на агробаллы

Агробаллы начисляются из расчета 300 лари на 1 гектар 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T19:28+0400

2022-09-23T19:28+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Грузинские фермеры приобрели удобрения, саженцы и сельскохозяйственные инструменты на сумму более 30 миллионов лари (около 10,5 млн долларов) в рамках государственной программы "Поддержка владельцев землей сельскохозяйственного назначения", сообщает пресс-служба Агентства развития села при Минсельхозе Грузии.Программа действует с 10 мая текущего года по инициативе премьер-министра. Она предусматривает выдачу фермерам, которые легально владеют зарегистрированными земельными участками площадью от 0,25 до 1,25 гектара, специальных агрокарт, на которые начисляются агробаллы из расчета 300 лари на 1 гектар.На них фермеры могут приобрести удобрения и препараты для защиты растений, семена или саженцы, сельскохозяйственные инструменты и так далее в более чем 500 специализированных магазинах по всей Грузии.Власти Грузии выдали агрокредиты на сумму более 50 млн долларов>>Срок использования агробаллов для приобретения фермерами сельскохозяйственных товаров в рамках государственной программы истекает 30 ноября. По истечении этого срока начисленные баллы аннулируются.Всего госпрограммой смогут воспользоваться более 300 тысяч мелких землевладельцев.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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