https://sputnik-georgia.ru/20220923/vlasti-gruzii-vydali-agrokredity-na-summu-bolee-50-mln-dollarov-270715975.html

Власти Грузии выдали агрокредиты на сумму более 50 млн долларов

Власти Грузии выдали агрокредиты на сумму более 50 млн долларов

В рамках проекта сумма кредита на одного получателя определяется от 2 до 35 тысяч долларов 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T17:47+0400

2022-09-23T17:47+0400

2022-09-23T17:47+0400

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Агентство развития села при Минсельхозе Грузии за полгода выдало 9,7 тысячи кредитов на сумму 147,9 миллиона лари (более 52 млн долларов) для поддержки выращивания однолетних культур в рамках госпроекта "Льготный агрокредит", говорится в сообщении агентства. Агентство осуществляет софинансирование 12-месячной процентной ставки кредита в рамках проекта "Льготный агрокредит" по ставке 9% годовых.Максимальная годовая процентная ставка по кредиту установлена на уровне 18%. В рамках проекта сумма кредита на одного получателя определяется от 5 до 100 тысяч лари (примерно от 2 до 35 тысяч долларов).Целью кредитов является покрытие затрат на посев и посадку сельскохозяйственных однолетних культур, закупку пестицидов, органических и минеральных удобрений, биопрепаратов для растений, горюче-смазочных материалов для техники, а также финансирование расходов по найму рабочей силы и сельскохозяйственной техники.Парламентские комитеты одобрили поправки в госбюджет Грузии 2022 года>>Кредитом могут воспользоваться граждане Грузии, индивидуальные предприниматели и юридические лица, зарегистрированные в соответствии с законодательством Грузии, кроме государственных и муниципальных предприятий.В рамках программы финансовые учреждения будут выдавать кредиты до 31 октября 2022 года.По информации Агентства, кредиты направлены на снижение стоимости оборотных средств для выращивания однолетних культур и предоставление фермерам возможности выращивать более качественную сельскохозяйственную продукцию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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