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Главы МИД Грузии и Турции обсудили вопросы сотрудничества
Главы МИД Грузии и Турции обсудили вопросы сотрудничества
Дарчиашвили и Чавушоглу провели встречу на полях Генассамблеи ООН 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T23:23+0400
2022-09-23T23:23+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Главы МИД Грузии и Турции Илья Дарчиашвили и Мевлют Чавушоглу провели встречу на полях Генассамблеи ООН и обсудили вопрос взаимной поддержки и сотрудничества в двустороннем и международном форматах, сообщила пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.В ходе встречи стороны затронули успешные региональные форматы сотрудничества с участием Грузии и Турции и необходимость активизации усилий в этом направлении.Также была подчеркнута важность стабильности и мира для устойчивого развития региона.Гарибашвили в ООН: задача Грузии - превратить Южный Кавказ в регион возможностей>>Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за первые семь месяцев 2022 года составил более 1,5 миллиарда долларов, что на 37,2% больше чем в январе-июле 2021 года - это почти 15% от общего торгового оборота Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, мевлют чавушоглу, турция, оон, илья дарчиашвили
Главы МИД Грузии и Турции обсудили вопросы сотрудничества
23:23 23.09.2022 (обновлено: 23:56 23.09.2022)
Дарчиашвили и Чавушоглу провели встречу на полях Генассамблеи ООН
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Главы МИД Грузии и Турции Илья Дарчиашвили и Мевлют Чавушоглу провели встречу на полях Генассамблеи ООН и обсудили вопрос взаимной поддержки и сотрудничества в двустороннем и международном форматах, сообщила пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.
В ходе встречи стороны затронули успешные региональные форматы сотрудничества с участием Грузии и Турции и необходимость активизации усилий в этом направлении.
Также была подчеркнута важность стабильности и мира для устойчивого развития региона.
Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за первые семь месяцев 2022 года составил более 1,5 миллиарда долларов, что на 37,2% больше чем в январе-июле 2021 года - это почти 15% от общего торгового оборота Грузии.