https://sputnik-georgia.ru/20220923/glavy-mid-gruzii-i-turtsii-obsudili-voprosy-sotrudnichestva-270727530.html

Главы МИД Грузии и Турции обсудили вопросы сотрудничества

Главы МИД Грузии и Турции обсудили вопросы сотрудничества

Дарчиашвили и Чавушоглу провели встречу на полях Генассамблеи ООН 23.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Главы МИД Грузии и Турции Илья Дарчиашвили и Мевлют Чавушоглу провели встречу на полях Генассамблеи ООН и обсудили вопрос взаимной поддержки и сотрудничества в двустороннем и международном форматах, сообщила пресс-служба грузинского внешнеполитического ведомства.В ходе встречи стороны затронули успешные региональные форматы сотрудничества с участием Грузии и Турции и необходимость активизации усилий в этом направлении.Также была подчеркнута важность стабильности и мира для устойчивого развития региона.Гарибашвили в ООН: задача Грузии - превратить Южный Кавказ в регион возможностей>>Грузия и Турция установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах торговли, экономики, энергетики, региональной безопасности, образования и считают друг друга стратегически важными партнерами.Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной за первые семь месяцев 2022 года составил более 1,5 миллиарда долларов, что на 37,2% больше чем в январе-июле 2021 года - это почти 15% от общего торгового оборота Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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