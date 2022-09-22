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Гарибашвили в ООН: задача Грузии - превратить Южный Кавказ в регион возможностей
Гарибашвили в ООН: задача Грузии - превратить Южный Кавказ в регион возможностей
Грузия уже обсуждает с Евросоюзом новые флагманские проекты, сказал Гарибашвили 22.09.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузия хочет стать мостом между Востоком и Западом и превратить Южный Кавказ в регион возможностей, заявил премьер-министр Грузии с трибуны Генассамблеи ООН.По его словам, задача - "превратить Южный Кавказ в регион возможностей и экономического роста".Премьер подчеркнул, что Грузия уже обсуждает с Евросоюзом новые флагманские проекты, которые еще больше укрепят связи с европейским рынком.Мир и быстрое восстановление экономики - Гарибашвили рассказал в ООН о достижениях Грузии>>"Все страны Южного Кавказа и европейские страны могут воспользоваться этой возможностью", - сказал Гарибашвили на 77-й сессии Генассамблеи ООН.Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузии.Грузия готова быть посредником между Арменией и Азербайджаном - премьер>>Еще одним проектом является развитие портовой инфраструктуры – что даст возможность осуществлять транзит из Грузии крупных грузов морским путем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Гарибашвили в ООН: задача Грузии - превратить Южный Кавказ в регион возможностей
22:41 22.09.2022 (обновлено: 22:42 22.09.2022)
Грузия уже обсуждает с Евросоюзом новые флагманские проекты, сказал Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. Грузия хочет стать мостом между Востоком и Западом и превратить Южный Кавказ в регион возможностей, заявил премьер-министр Грузии с трибуны Генассамблеи ООН.
"Мы хотим привлечь крупные иностранные институциональные инвестиции, осуществить региональные проекты и усилить свои инфраструктурные возможности и так стать фактически мостом между Востоком и Западом", - сказал Гарибашвили.
По его словам, задача - "превратить Южный Кавказ в регион возможностей и экономического роста".
Премьер подчеркнул, что Грузия уже обсуждает с Евросоюзом новые флагманские проекты, которые еще больше укрепят связи с европейским рынком.
"Все страны Южного Кавказа и европейские страны могут воспользоваться этой возможностью", - сказал Гарибашвили на 77-й сессии Генассамблеи ООН.
Транзитная роль Грузии играет особую роль в развитии экономики, учитывая действующие соглашения о свободной торговле с Китаем, Турцией и ЕС. Для усиления роли Грузии в настоящее время осуществляется масштабный проект строительства части трассы Восток-Запад, которая связывает Азию и Европу через Грузии.
Еще одним проектом является развитие портовой инфраструктуры – что даст возможность осуществлять транзит из Грузии крупных грузов морским путем.