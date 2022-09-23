https://sputnik-georgia.ru/20220923/sud-nad-eks-prezidentom-gruzii-perenesli-na-4-oktyabrya-270720149.html

Суд над экс-президентом Грузии перенесли на 4 октября

Суд над экс-президентом Грузии перенесли на 4 октября

Врачи сочли нецелесообразным участие Саакашвили в сегодняшнем судебном заседании 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T19:44+0400

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украина

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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Судебное заседание по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии экс-президентом страны Михаилом Саакашвили перенесено на 4 октября.Саакашвили с 12 мая находится в гражданской клинике "Вивамеди". В больницу он попал из-за очередного ухудшения состояния здоровья. Сразу после ареста 1 октября 2021 года экс-президент объявил голодовку, которую прекратил только спустя 50 дней.На суде была представлена справка из клиники, согласно которой присутствие Саакашвили на сегодняшнем заседании нецелесообразно. В результате судья Тбилисского городского суда Нино Чахнашвили перенесла заседание.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Мордобой и балаган - депутат от "Грузинской мечты" о главной оппозиционной партии>>Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате госсредств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.Более того, он отбывает наказание по двум уголовным делам – об избиении депутата Валерия Гелашвили и о помиловании обвиненных в убийстве служащего банка Сандро Гиргвлиани.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, михаил саакашвили, валерий гелашвили, сандро гиргвлиани, украина, тбилисский городской суд