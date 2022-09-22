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Мордобой и балаган - депутат от "Грузинской мечты" о главной оппозиционной партии
Мордобой и балаган - депутат от "Грузинской мечты" о главной оппозиционной партии
Председателя "Нацдвижения" Нику Мелия раскритиковали его же однопартийцы 22.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-22T17:05+0400
2022-09-22T17:05+0400
2022-09-22T17:14+0400
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грузинская мечта
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. В крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" серьезное внутреннее противостояние, считает депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа.Накануне председатель "Нацдвижения" Ника Мелия заявил, что чем дальше будет экс-министр обороны Грузии, основатель оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили от оппозиции, тем лучше для него самого и всей грузинской политической жизни, тем более в процессе борьбы с основателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили.По его словам, правдой оказалась информация о том, что несколько дней назад в "Национальном движении" был "огромный мордобой и разборки"."Теперь, когда они не смогли что-то поделить между собой, он (Кезерашвили - ред.) оказался неприемлемым. Это тоже их внутренняя кухня. Какая жалось, когда ты называешься главной оппозиционной партией и у тебя подобный балаган в партии", - заявил Заркуа.Заявление Мелия оказалось странным для его соратников."Странное заявление. Естественно, проблемой всей страны и не только оппозиции, всех патриотов этой страны является олигарх, который отдаляет страну от Европы… Сейчас переводить стрелки на другое и тратить энергию на другие вопросы я считаю неправильным", - заявил депутат от "Нацдвижения" Давид Киркитадзе.Действия оппозиции повышают рейтинг "Грузинской мечты">>Главные оппоненты властей называют Иванишвили единственным олигархом в Грузии и даже требуют применения к нему международных санкций. В правящей "Грузинской мечте" категорически отрицают вмешательство Иванишвили в политическую жизнь страны, напоминая о том, что он ушел из политики еще в январе 2021 года.При этом представители правящей партии называют олигархами оппозиционеров - лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении основателя "Единого национального движения", экс-президента Михаила Саакашвили и Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.О серьезном противостоянии в "Нацдвижении" накануне заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. По его словам, Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили.Оппозиция препятствует деполяризации – депутат от "Грузинской мечты">>Кобахидзе заявил, что, согласно имеющейся у него информации, Мелия выразил недовольство этим фактом, а Кезерашвили, в свою очередь, сказал Мелия, что он является лишь формальным председателем партии.Кобахидзе не исключает, что Кезерашвили пытается получить больше власти в "Едином национальном движении".Последние события прокомментировал и Леван Хабеишвили. Он назвал неправильным то, что сказал Мелия, и отметил, что "искренне сожалеет". При этом он назвал Кезерашвили жертвой политического преследования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ника мелия, давид кезерашвили, леван хабеишвили, европа, грузинская мечта, единое нацдвижение
Мордобой и балаган - депутат от "Грузинской мечты" о главной оппозиционной партии
17:05 22.09.2022 (обновлено: 17:14 22.09.2022)
Председателя "Нацдвижения" Нику Мелия раскритиковали его же однопартийцы
ТБИЛИСИ, 22 сен — Sputnik. В крупнейшей оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" серьезное внутреннее противостояние, считает депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Заркуа.
Накануне председатель "Нацдвижения" Ника Мелия заявил, что чем дальше будет экс-министр обороны Грузии, основатель оппозиционного телеканала "Формула" Давид Кезерашвили от оппозиции, тем лучше для него самого и всей грузинской политической жизни, тем более в процессе борьбы с основателем "Грузинской мечты" Бидзиной Иванишвили.
"Ника Мелия и его последователи до сих пор восхваляли Кезерашвили, будто бы он был спасителем и маяком демократии. Вчера он вышел и сказал, что, оказывается, близость с ним неприемлема и что это регресс и антизападный процесс. Они не могут определиться, не знают, что делать", - заявил Заркуа.
По его словам, правдой оказалась информация о том, что несколько дней назад в "Национальном движении" был "огромный мордобой и разборки".
"Теперь, когда они не смогли что-то поделить между собой, он (Кезерашвили - ред.) оказался неприемлемым. Это тоже их внутренняя кухня. Какая жалось, когда ты называешься главной оппозиционной партией и у тебя подобный балаган в партии", - заявил Заркуа.
Заявление Мелия оказалось странным для его соратников.
"Странное заявление. Естественно, проблемой всей страны и не только оппозиции, всех патриотов этой страны является олигарх, который отдаляет страну от Европы… Сейчас переводить стрелки на другое и тратить энергию на другие вопросы я считаю неправильным", - заявил депутат от "Нацдвижения" Давид Киркитадзе.
Главные оппоненты властей называют Иванишвили единственным олигархом в Грузии и даже требуют применения к нему международных санкций. В правящей "Грузинской мечте" категорически отрицают вмешательство Иванишвили в политическую жизнь страны, напоминая о том, что он ушел из политики еще в январе 2021 года.
При этом представители правящей партии называют олигархами оппозиционеров - лидеров партии "Лело для Грузии", бывших банкиров Бадри Джапаридзе и Мамуку Хазарадзе, находящегося в заключении основателя "Единого национального движения", экс-президента Михаила Саакашвили и Давида Кезерашвили, который находится во внутригосударственном розыске.
О серьезном противостоянии в "Нацдвижении" накануне заявил председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. По его словам, Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили.
Кобахидзе заявил, что, согласно имеющейся у него информации, Мелия выразил недовольство этим фактом, а Кезерашвили, в свою очередь, сказал Мелия, что он является лишь формальным председателем партии.
Кобахидзе не исключает, что Кезерашвили пытается получить больше власти в "Едином национальном движении".
Последние события прокомментировал и Леван Хабеишвили. Он назвал неправильным то, что сказал Мелия, и отметил, что "искренне сожалеет". При этом он назвал Кезерашвили жертвой политического преследования.