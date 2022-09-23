https://sputnik-georgia.ru/20220923/v-gruzii-uvelichivayut-shtrafy-za-vozhdenie-mashiny-bez-nomerov-i-registratsii-270721151.html

В Грузии увеличивают штрафы за вождение машины без номеров и регистрации

В Грузии увеличивают штрафы за вождение машины без номеров и регистрации

Поправки также предполагают введение штрафов за повторное нарушение 23.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-23T20:29+0400

2022-09-23T20:29+0400

2022-09-23T20:42+0400

новости

штраф

общество

грузия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251897009_0:158:3001:1846_1920x0_80_0_0_e2e79eda32dedc5aa3b0bf58b02a73bd.jpg

ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Комитеты парламента Грузии приступили к рассмотрению поправок в Кодекс административных правонарушений, которые предполагают ужесточение наказания вождение машины без номеров и регистрации.Согласно законопроекту, штрафы за эти нарушения составят от 100 до 2 тысяч лари, тогда как по действующей редакции они колеблются от 100 до 500 лари.Не меняется размер штрафа лишь за размещение номерного знака машины на лобовом стекле - 100 лари.За управление транспортным средством, зарегистрированным не по правилам, штраф составит 300 лари. В случае отсутствия номерного знака, скрытого или измененного номерного знака штраф будет 2 тысяч лари.Штраф за отсутствие техосмотра автомобилей в Грузии может вырасти>>Столько же составит штраф за управление автомобилем, снятым с регистрации.Кроме того, поправки предполагают введение штрафов за повторное нарушение. Они составят от 600 до 2,5 тысячи лари.По действующей редакции Кодекса, вождение машины без номеров или с номером на лобовом стекле карается штрафом в 100 лари, вождение без регистрации машины - 250 лари, а вождение машины со скрытыми номерными знаками - 500 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

новости, штраф, общество, грузия