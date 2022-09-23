https://sputnik-georgia.ru/20220923/v-gruzii-uvelichivayut-shtrafy-za-vozhdenie-mashiny-bez-nomerov-i-registratsii-270721151.html
В Грузии увеличивают штрафы за вождение машины без номеров и регистрации
В Грузии увеличивают штрафы за вождение машины без номеров и регистрации
Поправки также предполагают введение штрафов за повторное нарушение 23.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-23T20:29+0400
2022-09-23T20:29+0400
2022-09-23T20:42+0400
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ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Комитеты парламента Грузии приступили к рассмотрению поправок в Кодекс административных правонарушений, которые предполагают ужесточение наказания вождение машины без номеров и регистрации.Согласно законопроекту, штрафы за эти нарушения составят от 100 до 2 тысяч лари, тогда как по действующей редакции они колеблются от 100 до 500 лари.Не меняется размер штрафа лишь за размещение номерного знака машины на лобовом стекле - 100 лари.За управление транспортным средством, зарегистрированным не по правилам, штраф составит 300 лари. В случае отсутствия номерного знака, скрытого или измененного номерного знака штраф будет 2 тысяч лари.Штраф за отсутствие техосмотра автомобилей в Грузии может вырасти>>Столько же составит штраф за управление автомобилем, снятым с регистрации.Кроме того, поправки предполагают введение штрафов за повторное нарушение. Они составят от 600 до 2,5 тысячи лари.По действующей редакции Кодекса, вождение машины без номеров или с номером на лобовом стекле карается штрафом в 100 лари, вождение без регистрации машины - 250 лари, а вождение машины со скрытыми номерными знаками - 500 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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новости, штраф, общество, грузия
новости, штраф, общество, грузия
В Грузии увеличивают штрафы за вождение машины без номеров и регистрации
20:29 23.09.2022 (обновлено: 20:42 23.09.2022)
Поправки также предполагают введение штрафов за повторное нарушение
ТБИЛИСИ, 23 сен — Sputnik. Комитеты парламента Грузии приступили к рассмотрению поправок в Кодекс административных правонарушений, которые предполагают ужесточение наказания вождение машины без номеров и регистрации.
Согласно законопроекту, штрафы за эти нарушения составят от 100 до 2 тысяч лари, тогда как по действующей редакции они колеблются от 100 до 500 лари.
Не меняется размер штрафа лишь за размещение номерного знака машины на лобовом стекле - 100 лари.
За управление транспортным средством, зарегистрированным не по правилам, штраф составит 300 лари. В случае отсутствия номерного знака, скрытого или измененного номерного знака штраф будет 2 тысяч лари.
Столько же составит штраф за управление автомобилем, снятым с регистрации.
Кроме того, поправки предполагают введение штрафов за повторное нарушение. Они составят от 600 до 2,5 тысячи лари.
По действующей редакции Кодекса, вождение машины без номеров или с номером на лобовом стекле карается штрафом в 100 лари, вождение без регистрации машины - 250 лари, а вождение машины со скрытыми номерными знаками - 500 лари.