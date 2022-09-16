https://sputnik-georgia.ru/20220916/parlamentskie-komitety-odobrili-popravki-v-gosbyudzhet-gruzii-2022-goda-270473658.html
Парламентские комитеты одобрили поправки в госбюджет Грузии 2022 года
Парламентские комитеты одобрили поправки в госбюджет Грузии 2022 года
Поступления в госбюджет увеличатся на 489,7 миллиона лари и составят около 19,9 миллиарда лари 16.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-16T09:01+0400
2022-09-16T09:01+0400
2022-09-16T09:01+0400
грузия
экономика
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23584/23/235842310_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_69f9ab13ee2a10cebc8ec8bf78507c99.jpg
ТБИЛИСИ, 16 сен – Sputnik. Парламентские комитеты одобрили поправки в государственный бюджет Грузии на 2022 год, предполагающие увеличение доходов и пересмотр макроэкономических параметров.Государственный бюджет Грузии пришлось пересмотреть из-за двух главных факторов: улучшение прогнозов по макроэкономическим показателям и сокращение долга правительства.Данный прогноз учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.Согласно проекту, ожидается увеличение экономического роста до 8,5 %. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 72,2 миллиарда лари. Для сравнения, по последнему прогнозу он составлял 57,2 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США 2,83 GEL/$1.Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 3,2%.Новые параметры госбюджетаСогласно принятому проекту, поступления в госбюджет в 2022 году увеличатся на 489,7 миллиона лари и составят около 19,9 миллиарда лари.При этом доходы увеличатся на 1,2 миллиарда лари и составят 15,8 миллиарда.Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета вырастет примерно на 480,1 миллиона лари и составит около 19,651 миллиарда лари.Кто получит больше денегБольше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет вырастет на 210 миллионов лари и составит около 6,2 миллиарда лари.Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частности на выплату помощи на детей из социально незащищенных семей, на льготы для жителей высокогорных регионов, борьбу с коронавирусом и программу трудоустройства социально незащищенных.Жесткая монетарная политика в Грузии сохранена>>Также дополнительно 150 миллионов получит Минсельхоз Грузии, бюджет которого составит 743,1 миллиона лари. Основная часть средств пойдет на программу агрокредита, регистрацию сельскохозяйственных земель и сбор урожая винограда.На 80 миллионов увеличится бюджет министерства регионального развития и составит около 3 миллиардов лари. Дополнительные средства пойдут на ремонт дорог, систем водоснабжения и строительство школ.Дополнительно 70 миллионов лари получит министерство внутренних дел страны. Эти деньги пойдут на приобретение спасательного вертолета и строительство квартир для полицейских.Внешняя торговля Грузии: экспорт вновь вырос>>На 100,3 миллиона увеличится финансирование регионов, которые в целом в 2022 году получат 1,4 миллиарда лари.Также увеличится финансирование программ министерств обороны, культуры и юстиции.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23584/23/235842310_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_682f4cf13674eecae9664c34807629f8.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости
грузия, экономика, новости
Парламентские комитеты одобрили поправки в госбюджет Грузии 2022 года
Поступления в госбюджет увеличатся на 489,7 миллиона лари и составят около 19,9 миллиарда лари
ТБИЛИСИ, 16 сен – Sputnik. Парламентские комитеты одобрили поправки в государственный бюджет Грузии на 2022 год, предполагающие увеличение доходов и пересмотр макроэкономических параметров.
Государственный бюджет Грузии пришлось пересмотреть из-за двух главных факторов: улучшение прогнозов по макроэкономическим показателям и сокращение долга правительства.
Данный прогноз учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.
Прогноз основных макроэкономических показателей на 2022 год
Показатель
Прогноз в январе
Прогноз в сентябре
Экономический рост, %
6
8,5
Дефлятор, %
4,5
10,5
Объем ВВП, млрд лари
64,8
72,2
Поступления в консолидированный бюджет, млрд лари
15,6
16, 8
Дефицит госбюджета, % к ВВП
4,2
3,2
Расходы госбюджета, % к ВВП
22,8
21,6
Согласно проекту, ожидается увеличение экономического роста до 8,5 %. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 72,2 миллиарда лари. Для сравнения, по последнему прогнозу он составлял 57,2 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США 2,83 GEL/$1.
Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 3,2%.
Новые параметры госбюджета
Согласно принятому проекту, поступления в госбюджет в 2022 году увеличатся на 489,7 миллиона лари и составят около 19,9 миллиарда лари.
При этом доходы увеличатся на 1,2 миллиарда лари и составят 15,8 миллиарда.
Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2022 год (млн лари)
Январь 2022
Ноябрь 2022
Поступления в госбюджет
19 362,6
19 852,3
Налоговые поступления в госбюджет
13 423,6
14 473
Гранты
341,8
422
Ассигнования госбюджета
19 171,1
19 651,2
Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета вырастет примерно на 480,1 миллиона лари и составит около 19,651 миллиарда лари.
Кто получит больше денег
Больше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет вырастет на 210 миллионов лари и составит около 6,2 миллиарда лари.
Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частности на выплату помощи на детей из социально незащищенных семей, на льготы для жителей высокогорных регионов, борьбу с коронавирусом и программу трудоустройства социально незащищенных.
Также дополнительно 150 миллионов получит Минсельхоз Грузии, бюджет которого составит 743,1 миллиона лари. Основная часть средств пойдет на программу агрокредита, регистрацию сельскохозяйственных земель и сбор урожая винограда.
На 80 миллионов увеличится бюджет министерства регионального развития и составит около 3 миллиардов лари. Дополнительные средства пойдут на ремонт дорог, систем водоснабжения и строительство школ.
Дополнительно 70 миллионов лари получит министерство внутренних дел страны. Эти деньги пойдут на приобретение спасательного вертолета и строительство квартир для полицейских.
На 100,3 миллиона увеличится финансирование регионов, которые в целом в 2022 году получат 1,4 миллиарда лари.
Также увеличится финансирование программ министерств обороны, культуры и юстиции.