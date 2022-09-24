https://sputnik-georgia.ru/20220924/raskolot-rossiyu-kto-delaet-eto-segodnya-270717977.html
Расколоть Россию: кто делает это сегодня
Расколоть Россию: кто делает это сегодня
Стремление Запада расколоть Россию на части, как это было сделано с Советским Союзом, всегда стояло на повестке дня самых агрессивных кругов в США и Европе 24.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-24T10:01+0400
2022-09-24T10:01+0400
2022-09-24T10:01+0400
аналитика
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Но если в обычные времена эта дурная затея присутствует фоном, то в острые периоды, как сейчас, такие задачи резко идут вверх в списке приоритетов. Да, речь идет не только о "смене режима" — этого недостаточно, считают наши неприятели, потому что правящий класс может выйти из-под контроля или снова смениться. Речь о том, чтобы демонтировать саму федеральную структуру, раздробить страну на мелкие квазигосударственные образования — чтобы уже надолго избежать возрождения конкурента, пишет автор РИА Новости Вероника Крашенинникова. Операторы таких задач заявляют, что народы России сегодня "оккупированы" и поэтому должны "системно работать над собственным освобождением, включая независимость". Причем, "оккупированы" даже этнические русские, убеждены операторы. Проблема для них в том, что в России из 85 субъектов лишь 21 национальная республика, а их население составляет около 18% от общероссийского, то есть если раскалывать только по национальностям, то все равно остается слишком большой кусок страны. Поэтому в "русских" регионах, согласно операторам, нужно создавать "региональную идентичность". На их "карте свободных государств пост-России" есть Свободная Ингрия, она же Ингерманландия, Балтийская Республика со столицей в "Кенигсберге", Лапландия (Мурманск), Поморье (Архангельск), Смоленд (Смоленск), Соединенные Штаты Сибири (Новосибирск), Тихоокеанская Федерация (Хабаровск) и другие экзотические образования. Москва же на карте выделена в Московскую Республику под бело-сине-белым (без красного) флагом, размерами примерно с Великое княжество Московское 1462 года.Итак, кто и как занимается продвижением сепаратизма, федерализма и "региональных идентичностей" в России?Прямо сейчас, с 23 по 25 сентября, в Гданьске проходит так называемый Форум свободных народов пост-России. Первый такой состоялся 8-9 мая 2022 года в Варшаве при поддержке польского Фонда солидарности журналистов (Fundacja Solidarności Dziennikarskiej, solidarnoscdziennikarska.pl), второй — 22-24 июля в Праге при поддержке литовского Института регионов России.У форума есть постоянные участники. Среди них — экс-глава МИД Польши Анна Фотыга, теперь депутат Европарламента. Г-жа Фотыга обладает богатым опытом расшатывания "режима": в 1989-1991 годах она возглавляла бюро иностранных дел профсоюза "Солидарность" и была коллегой Леха Качиньского. Напомним, что профсоюз "Солидарность" в конце 1980-х отлично послужил инструментом ЦРУ и сыграл роль тарана против социалистической Польши и всего советского блока. "Большая часть моей публичной жизни, при коммунистах и после них, была посвящена борьбе с риторикой, насаждаемой Советским Союзом, а после — Российской Федерацией", — сообщила г-жа Фотыга на слушаниях в Европарламенте в 2016 году. От Украины в форумах участвует хорошо нам известный экс-министр иностранных дел Павел Климкин, и в этот раз к нему присоединился депутат от правящей партии "Слуга народа" Олег Дунда.Соорганизатор второго форума и участник всех трех — председатель и учредитель Института регионов России из Литвы Андрюс Алманис. Он представляет себя "уроженцем Сибири" и числится в программе как "капитан запаса Вооруженных сил Литвы". Автором идеи создания института заявлен публицист Вадим Штепа, проживающий в Эстонии; он также издает медиаресурс института — интернет-журнал "Регион.Эксперт".И Алманис, и Штепа в своих интервью цитируют "известного американского аналитика" Пола Гобла (Paul Goble). Перечисление персоналий литовского Института регионов России также начинается (!) именем Гобла, представленного как "специалист по этническим и политическим проблемам в Евразии". Какое дежавю! На самом деле представление более чем скромное. Пол Гобл — крупный представитель "старой школы", один из ведущих в США специалистов в сфере провоцирования национальных, этнических и религиозных конфликтов. Начинал Гобл еще в 1970-е аналитиком советских национальностей в Центральном разведывательном управлении и в Бюро разведки и исследований Государственного департамента. В администрации Клинтона был специальным советником по вопросам советских национальностей госсекретаря Джеймса Бейкера. Внедрял разработки в практику на "Голосе Америки" (иностранный агент в России) в качестве старшего советника директора и на "Радио Свобода" (иностранный агент в России) в качестве помощника директора по вопросам вещания и директора по коммуникациям. Не так давно Гобл преподавал в университетах Таллина и Тарту в Эстонии, а также в Дипломатической академии Азербайджана. Профиль Пола Гобла в Facebook (организация признана экстремистской в России) — это бесконечный поток новостей о "смене режима", и можно потратить всю жизнь на изучение названий операций и оперативников, которые состоят в его "друзьях" в соцсети (около 570 имен).Сейчас Пол Гобл ведет курс "Ислам и геополитика в Евразии" в Институте мировой политики (Institute of World Politics, IWP), готовящем кадры для системы национальной безопасности США. Основатель и почетный президент этого института, учрежденного в 1990 году в Вашингтоне, — ультраястреб польских корней Джон Ленчовски (John Lenczowski). В 1980-е в качестве директора по европейским и советским делам Совета национальной безопасности в администрации Рейгана Ленчовски принимал самое активное участие в реализации плана по уничтожению Советского Союза. В программе форумов фигурирует и директор Института мировой политики Евген Магда, до недавних пор киевлянин и представитель этого института на Украине. Интересен и Януш Бугайски (Janusz Bugajski), старший сотрудник американского Джеймстаунского фонда (Jamestown Foundation), известного своей близостью к спецслужбам. Прибывший в США из Польши в 1985 году Бугайски стал консультантом по вопросам Восточной Европы для Агентства США по международному развитию (USAID), Министерства обороны США, структур Фонда поддержки демократии (NED) и других государственных ведомств и организаций.Хорошая компания собралась, но и это не все. На втором форуме в июле выступил целый экс-министр обороны администрации Дональда Трампа Кристофер Миллер (и. о. министра обороны, назначен Трампом после проигрыша на выборах в ноябре 2020-го). До ноября 2020 года Миллер служил помощником министра обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности, а ранее — по борьбе с терроризмом; изначально он "зеленый берет". Вот неполный список сфер его ответственности на этом посту, то есть то, что он умеет делать: "Миллер курировал использование Сил специальных операций в борьбе с терроризмом, операции военно-информационного обеспечения, информационные операции, нетрадиционные военные действия, иррегулярные военные действия, операции прямого действия, специальную разведку, внутреннюю оборону иностранных государств, нераспространение (оружия массового поражения), чувствительные специальные операции, возвращение персонала и заложников". То есть не просто спецоперации, а "чувствительные", не просто разведку, а "специальную".Российские подопечные этих американских специалистов представляют себя лидерами тех нарисованных регионов, и их имена мало известны широкой публике. Но есть и заметные участники. К собранию присоединился Ахмед Закаев, тот самый "премьер-министр Ичкерии", с 2002 года проживающий в Великобритании. Самый заметный экс-россиянин форумов — бывший депутат Илья Пономарев, с 2019 года гражданин Украины, который радикализировался настолько, что в августе 2022-го заявил о существовании некой Национальной республиканской армии, способной совершать действия насильственного характера на территории России.Над расколом России работает в США самая агрессивная часть аппарата безопасности, при демократах и республиканцах. Нет сомнений, что эта задача находится в умелых и опытных руках, которые уже один раз организовали распад государства-супердержавы и спровоцировали войну в Чечне. В последние десятилетия они, конечно, также держали руку на пульсе национальных противоречий и знают, как их активировать, когда наступит необходимость. Но никакие вражеские планы не смогут реализоваться, если власть государства — с народом. И если народ уверен, что власть действует в его, народа, лучших интересах.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции
https://sputnik-georgia.ru/20220921/270632769.html
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аналитика, россия, обзоры, лех качиньский, павел климкин, дональд трамп, польша, украина, сша, европарламент, мид польши, цру, обострение ситуации вокруг украины 2022
аналитика, россия, обзоры, лех качиньский, павел климкин, дональд трамп, польша, украина, сша, европарламент, мид польши, цру, обострение ситуации вокруг украины 2022
Расколоть Россию: кто делает это сегодня
Стремление Запада расколоть Россию на части, как это было сделано с Советским Союзом, всегда стояло на повестке дня самых агрессивных кругов в США и Европе
Но если в обычные времена эта дурная затея присутствует фоном, то в острые периоды, как сейчас, такие задачи резко идут вверх в списке приоритетов. Да, речь идет не только о "смене режима" — этого недостаточно, считают наши неприятели, потому что правящий класс может выйти из-под контроля или снова смениться. Речь о том, чтобы демонтировать саму федеральную структуру, раздробить страну на мелкие квазигосударственные образования — чтобы уже надолго избежать возрождения конкурента, пишет автор РИА Новости
Вероника Крашенинникова.
Операторы таких задач заявляют, что народы России сегодня "оккупированы" и поэтому должны "системно работать над собственным освобождением, включая независимость". Причем, "оккупированы" даже этнические русские, убеждены операторы. Проблема для них в том, что в России из 85 субъектов лишь 21 национальная республика, а их население составляет около 18% от общероссийского, то есть если раскалывать только по национальностям, то все равно остается слишком большой кусок страны. Поэтому в "русских" регионах, согласно операторам, нужно создавать "региональную идентичность". На их "карте свободных государств пост-России" есть Свободная Ингрия, она же Ингерманландия, Балтийская Республика со столицей в "Кенигсберге", Лапландия (Мурманск), Поморье (Архангельск), Смоленд (Смоленск), Соединенные Штаты Сибири (Новосибирск), Тихоокеанская Федерация (Хабаровск) и другие экзотические образования. Москва же на карте выделена в Московскую Республику под бело-сине-белым (без красного) флагом, размерами примерно с Великое княжество Московское 1462 года.
Итак, кто и как занимается продвижением сепаратизма, федерализма и "региональных идентичностей" в России?
Прямо сейчас, с 23 по 25 сентября, в Гданьске проходит так называемый Форум свободных народов пост-России. Первый такой состоялся 8-9 мая 2022 года в Варшаве при поддержке польского Фонда солидарности журналистов (Fundacja Solidarności Dziennikarskiej, solidarnoscdziennikarska.pl), второй — 22-24 июля в Праге при поддержке литовского Института регионов России.
У форума есть постоянные участники. Среди них — экс-глава МИД Польши Анна Фотыга, теперь депутат Европарламента. Г-жа Фотыга обладает богатым опытом расшатывания "режима": в 1989-1991 годах она возглавляла бюро иностранных дел профсоюза "Солидарность" и была коллегой Леха Качиньского. Напомним, что профсоюз "Солидарность" в конце 1980-х отлично послужил инструментом ЦРУ и сыграл роль тарана против социалистической Польши и всего советского блока. "Большая часть моей публичной жизни, при коммунистах и после них, была посвящена борьбе с риторикой, насаждаемой Советским Союзом, а после — Российской Федерацией", — сообщила г-жа Фотыга на слушаниях в Европарламенте в 2016 году. От Украины в форумах участвует хорошо нам известный экс-министр иностранных дел Павел Климкин, и в этот раз к нему присоединился депутат от правящей партии "Слуга народа" Олег Дунда.
Соорганизатор второго форума и участник всех трех — председатель и учредитель Института регионов России из Литвы Андрюс Алманис. Он представляет себя "уроженцем Сибири" и числится в программе как "капитан запаса Вооруженных сил Литвы". Автором идеи создания института заявлен публицист Вадим Штепа, проживающий в Эстонии; он также издает медиаресурс института — интернет-журнал "Регион.Эксперт".
И Алманис, и Штепа в своих интервью цитируют "известного американского аналитика" Пола Гобла (Paul Goble). Перечисление персоналий литовского Института регионов России также начинается (!) именем Гобла, представленного как "специалист по этническим и политическим проблемам в Евразии". Какое дежавю! На самом деле представление более чем скромное. Пол Гобл — крупный представитель "старой школы", один из ведущих в США специалистов в сфере провоцирования национальных, этнических и религиозных конфликтов. Начинал Гобл еще в 1970-е аналитиком советских национальностей в Центральном разведывательном управлении и в Бюро разведки и исследований Государственного департамента. В администрации Клинтона был специальным советником по вопросам советских национальностей госсекретаря Джеймса Бейкера. Внедрял разработки в практику на "Голосе Америки" (иностранный агент в России) в качестве старшего советника директора и на "Радио Свобода" (иностранный агент в России) в качестве помощника директора по вопросам вещания и директора по коммуникациям. Не так давно Гобл преподавал в университетах Таллина и Тарту в Эстонии, а также в Дипломатической академии Азербайджана. Профиль Пола Гобла в Facebook (организация признана экстремистской в России) — это бесконечный поток новостей о "смене режима", и можно потратить всю жизнь на изучение названий операций и оперативников, которые состоят в его "друзьях" в соцсети (около 570 имен).
Сейчас Пол Гобл ведет курс "Ислам и геополитика в Евразии" в Институте мировой политики (Institute of World Politics, IWP), готовящем кадры для системы национальной безопасности США. Основатель и почетный президент этого института, учрежденного в 1990 году в Вашингтоне, — ультраястреб польских корней Джон Ленчовски (John Lenczowski). В 1980-е в качестве директора по европейским и советским делам Совета национальной безопасности в администрации Рейгана Ленчовски принимал самое активное участие в реализации плана по уничтожению Советского Союза. В программе форумов фигурирует и директор Института мировой политики Евген Магда, до недавних пор киевлянин и представитель этого института на Украине. Интересен и Януш Бугайски (Janusz Bugajski), старший сотрудник американского Джеймстаунского фонда (Jamestown Foundation), известного своей близостью к спецслужбам. Прибывший в США из Польши в 1985 году Бугайски стал консультантом по вопросам Восточной Европы для Агентства США по международному развитию (USAID), Министерства обороны США, структур Фонда поддержки демократии (NED) и других государственных ведомств и организаций.
Хорошая компания собралась, но и это не все. На втором форуме в июле выступил целый экс-министр обороны администрации Дональда Трампа Кристофер Миллер (и. о. министра обороны, назначен Трампом после проигрыша на выборах в ноябре 2020-го). До ноября 2020 года Миллер служил помощником министра обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности, а ранее — по борьбе с терроризмом; изначально он "зеленый берет". Вот неполный список сфер его ответственности на этом посту, то есть то, что он умеет делать: "Миллер курировал использование Сил специальных операций в борьбе с терроризмом, операции военно-информационного обеспечения, информационные операции, нетрадиционные военные действия, иррегулярные военные действия, операции прямого действия, специальную разведку, внутреннюю оборону иностранных государств, нераспространение (оружия массового поражения), чувствительные специальные операции, возвращение персонала и заложников". То есть не просто спецоперации, а "чувствительные", не просто разведку, а "специальную".
Российские подопечные этих американских специалистов представляют себя лидерами тех нарисованных регионов, и их имена мало известны широкой публике. Но есть и заметные участники. К собранию присоединился Ахмед Закаев, тот самый "премьер-министр Ичкерии", с 2002 года проживающий в Великобритании. Самый заметный экс-россиянин форумов — бывший депутат Илья Пономарев, с 2019 года гражданин Украины, который радикализировался настолько, что в августе 2022-го заявил о существовании некой Национальной республиканской армии, способной совершать действия насильственного характера на территории России.
Над расколом России работает в США самая агрессивная часть аппарата безопасности, при демократах и республиканцах. Нет сомнений, что эта задача находится в умелых и опытных руках, которые уже один раз организовали распад государства-супердержавы и спровоцировали войну в Чечне. В последние десятилетия они, конечно, также держали руку на пульсе национальных противоречий и знают, как их активировать, когда наступит необходимость. Но никакие вражеские планы не смогут реализоваться, если власть государства — с народом. И если народ уверен, что власть действует в его, народа, лучших интересах.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции