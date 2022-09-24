https://sputnik-georgia.ru/20220924/raskolot-rossiyu-kto-delaet-eto-segodnya-270717977.html

Расколоть Россию: кто делает это сегодня

Расколоть Россию: кто делает это сегодня

Стремление Запада расколоть Россию на части, как это было сделано с Советским Союзом, всегда стояло на повестке дня самых агрессивных кругов в США и Европе 24.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-24T10:01+0400

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Но если в обычные времена эта дурная затея присутствует фоном, то в острые периоды, как сейчас, такие задачи резко идут вверх в списке приоритетов. Да, речь идет не только о "смене режима" — этого недостаточно, считают наши неприятели, потому что правящий класс может выйти из-под контроля или снова смениться. Речь о том, чтобы демонтировать саму федеральную структуру, раздробить страну на мелкие квазигосударственные образования — чтобы уже надолго избежать возрождения конкурента, пишет автор РИА Новости Вероника Крашенинникова. Операторы таких задач заявляют, что народы России сегодня "оккупированы" и поэтому должны "системно работать над собственным освобождением, включая независимость". Причем, "оккупированы" даже этнические русские, убеждены операторы. Проблема для них в том, что в России из 85 субъектов лишь 21 национальная республика, а их население составляет около 18% от общероссийского, то есть если раскалывать только по национальностям, то все равно остается слишком большой кусок страны. Поэтому в "русских" регионах, согласно операторам, нужно создавать "региональную идентичность". На их "карте свободных государств пост-России" есть Свободная Ингрия, она же Ингерманландия, Балтийская Республика со столицей в "Кенигсберге", Лапландия (Мурманск), Поморье (Архангельск), Смоленд (Смоленск), Соединенные Штаты Сибири (Новосибирск), Тихоокеанская Федерация (Хабаровск) и другие экзотические образования. Москва же на карте выделена в Московскую Республику под бело-сине-белым (без красного) флагом, размерами примерно с Великое княжество Московское 1462 года.Итак, кто и как занимается продвижением сепаратизма, федерализма и "региональных идентичностей" в России?Прямо сейчас, с 23 по 25 сентября, в Гданьске проходит так называемый Форум свободных народов пост-России. Первый такой состоялся 8-9 мая 2022 года в Варшаве при поддержке польского Фонда солидарности журналистов (Fundacja Solidarności Dziennikarskiej, solidarnoscdziennikarska.pl), второй — 22-24 июля в Праге при поддержке литовского Института регионов России.У форума есть постоянные участники. Среди них — экс-глава МИД Польши Анна Фотыга, теперь депутат Европарламента. Г-жа Фотыга обладает богатым опытом расшатывания "режима": в 1989-1991 годах она возглавляла бюро иностранных дел профсоюза "Солидарность" и была коллегой Леха Качиньского. Напомним, что профсоюз "Солидарность" в конце 1980-х отлично послужил инструментом ЦРУ и сыграл роль тарана против социалистической Польши и всего советского блока. "Большая часть моей публичной жизни, при коммунистах и после них, была посвящена борьбе с риторикой, насаждаемой Советским Союзом, а после — Российской Федерацией", — сообщила г-жа Фотыга на слушаниях в Европарламенте в 2016 году. От Украины в форумах участвует хорошо нам известный экс-министр иностранных дел Павел Климкин, и в этот раз к нему присоединился депутат от правящей партии "Слуга народа" Олег Дунда.Соорганизатор второго форума и участник всех трех — председатель и учредитель Института регионов России из Литвы Андрюс Алманис. Он представляет себя "уроженцем Сибири" и числится в программе как "капитан запаса Вооруженных сил Литвы". Автором идеи создания института заявлен публицист Вадим Штепа, проживающий в Эстонии; он также издает медиаресурс института — интернет-журнал "Регион.Эксперт".И Алманис, и Штепа в своих интервью цитируют "известного американского аналитика" Пола Гобла (Paul Goble). Перечисление персоналий литовского Института регионов России также начинается (!) именем Гобла, представленного как "специалист по этническим и политическим проблемам в Евразии". Какое дежавю! На самом деле представление более чем скромное. Пол Гобл — крупный представитель "старой школы", один из ведущих в США специалистов в сфере провоцирования национальных, этнических и религиозных конфликтов. Начинал Гобл еще в 1970-е аналитиком советских национальностей в Центральном разведывательном управлении и в Бюро разведки и исследований Государственного департамента. В администрации Клинтона был специальным советником по вопросам советских национальностей госсекретаря Джеймса Бейкера. Внедрял разработки в практику на "Голосе Америки" (иностранный агент в России) в качестве старшего советника директора и на "Радио Свобода" (иностранный агент в России) в качестве помощника директора по вопросам вещания и директора по коммуникациям. Не так давно Гобл преподавал в университетах Таллина и Тарту в Эстонии, а также в Дипломатической академии Азербайджана. Профиль Пола Гобла в Facebook (организация признана экстремистской в России) — это бесконечный поток новостей о "смене режима", и можно потратить всю жизнь на изучение названий операций и оперативников, которые состоят в его "друзьях" в соцсети (около 570 имен).Сейчас Пол Гобл ведет курс "Ислам и геополитика в Евразии" в Институте мировой политики (Institute of World Politics, IWP), готовящем кадры для системы национальной безопасности США. Основатель и почетный президент этого института, учрежденного в 1990 году в Вашингтоне, — ультраястреб польских корней Джон Ленчовски (John Lenczowski). В 1980-е в качестве директора по европейским и советским делам Совета национальной безопасности в администрации Рейгана Ленчовски принимал самое активное участие в реализации плана по уничтожению Советского Союза. В программе форумов фигурирует и директор Института мировой политики Евген Магда, до недавних пор киевлянин и представитель этого института на Украине. Интересен и Януш Бугайски (Janusz Bugajski), старший сотрудник американского Джеймстаунского фонда (Jamestown Foundation), известного своей близостью к спецслужбам. Прибывший в США из Польши в 1985 году Бугайски стал консультантом по вопросам Восточной Европы для Агентства США по международному развитию (USAID), Министерства обороны США, структур Фонда поддержки демократии (NED) и других государственных ведомств и организаций.Хорошая компания собралась, но и это не все. На втором форуме в июле выступил целый экс-министр обороны администрации Дональда Трампа Кристофер Миллер (и. о. министра обороны, назначен Трампом после проигрыша на выборах в ноябре 2020-го). До ноября 2020 года Миллер служил помощником министра обороны по специальным операциям и конфликтам низкой интенсивности, а ранее — по борьбе с терроризмом; изначально он "зеленый берет". Вот неполный список сфер его ответственности на этом посту, то есть то, что он умеет делать: "Миллер курировал использование Сил специальных операций в борьбе с терроризмом, операции военно-информационного обеспечения, информационные операции, нетрадиционные военные действия, иррегулярные военные действия, операции прямого действия, специальную разведку, внутреннюю оборону иностранных государств, нераспространение (оружия массового поражения), чувствительные специальные операции, возвращение персонала и заложников". То есть не просто спецоперации, а "чувствительные", не просто разведку, а "специальную".Российские подопечные этих американских специалистов представляют себя лидерами тех нарисованных регионов, и их имена мало известны широкой публике. Но есть и заметные участники. К собранию присоединился Ахмед Закаев, тот самый "премьер-министр Ичкерии", с 2002 года проживающий в Великобритании. Самый заметный экс-россиянин форумов — бывший депутат Илья Пономарев, с 2019 года гражданин Украины, который радикализировался настолько, что в августе 2022-го заявил о существовании некой Национальной республиканской армии, способной совершать действия насильственного характера на территории России.Над расколом России работает в США самая агрессивная часть аппарата безопасности, при демократах и республиканцах. Нет сомнений, что эта задача находится в умелых и опытных руках, которые уже один раз организовали распад государства-супердержавы и спровоцировали войну в Чечне. В последние десятилетия они, конечно, также держали руку на пульсе национальных противоречий и знают, как их активировать, когда наступит необходимость. Но никакие вражеские планы не смогут реализоваться, если власть государства — с народом. И если народ уверен, что власть действует в его, народа, лучших интересах.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

https://sputnik-georgia.ru/20220921/270632769.html

https://sputnik-georgia.ru/20220416/266030530.html

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аналитика, россия, обзоры, лех качиньский, павел климкин, дональд трамп, польша, украина, сша, европарламент, мид польши, цру, обострение ситуации вокруг украины 2022