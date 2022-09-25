https://sputnik-georgia.ru/20220925/ogromnye-probki-na-gruzino-rossiyskoy-granitse---chto-proiskhodit-270746337.html
Огромные пробки на грузино-российской границе - что происходит
Огромные пробки на грузино-российской границе - что происходит
В соцсетях и телеграм-каналах распространяется множество сообщений об очередях и заторах на КПП "Верхний Ларс" со стороны России 25.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-25T14:24+0400
2022-09-25T14:24+0400
2022-09-25T15:07+0400
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верхний ларс
тпп "казбеги – верхний ларс"
грузино-российская граница
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ТБИЛИСИ, 25 сен - Sputnik. Многокилометровая очередь из легковых автомобилей образовалась на въезде к КПП "Верхний Ларс" со стороны России, сообщает корреспондент Sputnik Грузия с места событий.Ранее в субботу МВД по Северной Осетии сообщило, что на грузино-российской границе скопилось около 2,3 тысячи автомобилей, и призвало граждан воздержаться от поездок по направлению в Грузию через КПП "Верхний Ларс".По словам мужчины, прямо у границы рано утром в воскресенье получилось подсесть в машину и так переехать обе границы. В соцсетях и телеграм-каналах также появилось множество сообщений об очередях и заторах. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", в настоящее время протяженность затора составляет более 15 км.По информации Северо-Кавказского таможенного управления, по состоянию на 22 сентября, за сутки границу с Грузией пересекло 3021 легковое транспортное средство. Въехало в Россию 1510 автомобилей, выехало — 1511. Более поздней статистики за день в ведомстве не предоставляют.Как сообщает Autonews.ru со ссылкой на пресс-службу главы Республики Северная Осетия — Алания, в Верхнем Ларсе "никакой особой пробки не образовалось". В пресс-службе привели статистику по выезду с территории России на территорию Грузии: "На сегодня (22 сентября) на 8 утра, по данным за минувшие сутки на выезд было зафиксировано автотранспортных средств и грузовых, и легковых — 1823 машины (из них 1510 - легковые). Для сравнения: по данным на 8 утра 19 сентября на выезд было автотранспортных средств 2088, а пресекло границу пассажиров 6314".В летний сезон рекорд по пропуску легковых автомобилей на КПП "Верхний Ларс" за сутки - 1950. Это данные Федеральной таможенной службы.Дорога через КПП "Верхний Ларс" – единственный действующий сухопутный маршрут из Россию в Грузию. С начала мая стали возникать большие пробки, в связи с тем, что грузовое сообщение на Черном море усложнилось, и часть грузов (в том числе турецких) стала направляться в Россию сухопутным путем.В последнем заявлении Службы доходов министерства финансов Грузии сообщалось, что таможенно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе работает беспрепятственно, при полной нагрузке.
https://sputnik-georgia.ru/20220902/v-plenu-svoikh-interesov-kuda-vedet-gruziyu-razvitie-otnosheniy-s-rossiey-270024556.html
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грузия, новости, россия, верхний ларс, тпп "казбеги – верхний ларс", грузино-российская граница
грузия, новости, россия, верхний ларс, тпп "казбеги – верхний ларс", грузино-российская граница
Огромные пробки на грузино-российской границе - что происходит
14:24 25.09.2022 (обновлено: 15:07 25.09.2022)
В соцсетях и телеграм-каналах распространяется множество сообщений об очередях и заторах на КПП "Верхний Ларс" со стороны России
ТБИЛИСИ, 25 сен - Sputnik.
Многокилометровая очередь из легковых автомобилей образовалась на въезде к КПП "Верхний Ларс" со стороны России, сообщает корреспондент Sputnik Грузия
с места событий.
Ранее в субботу МВД по Северной Осетии сообщило
, что на грузино-российской границе скопилось около 2,3 тысячи автомобилей, и призвало граждан воздержаться от поездок по направлению в Грузию через КПП "Верхний Ларс".
"Мы прилетели из Санкт-Петербурга в аэропорт города Назрань в субботу и собирались пересечь границу Грузии на такси. Но автомобиль смог довезти нас только до села Балта. Дальше мы пошли пешком, так как очередь из машин почти не двигалась", - рассказал житель Санкт-Петербурга Дмитрий Sputnik Грузия.
По словам мужчины, прямо у границы рано утром в воскресенье получилось подсесть в машину и так переехать обе границы.
В соцсетях и телеграм-каналах также появилось множество сообщений об очередях и заторах. Согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", в настоящее время протяженность затора составляет более 15 км.
По информации Северо-Кавказского таможенного управления, по состоянию на 22 сентября, за сутки границу с Грузией пересекло 3021 легковое транспортное средство. Въехало в Россию 1510 автомобилей, выехало — 1511. Более поздней статистики за день в ведомстве не предоставляют.
Как сообщает Autonews.ru
со ссылкой на пресс-службу главы Республики Северная Осетия — Алания, в Верхнем Ларсе "никакой особой пробки не образовалось". В пресс-службе привели статистику по выезду с территории России на территорию Грузии: "На сегодня (22 сентября) на 8 утра, по данным за минувшие сутки на выезд было зафиксировано автотранспортных средств и грузовых, и легковых — 1823 машины (из них 1510 - легковые). Для сравнения: по данным на 8 утра 19 сентября на выезд было автотранспортных средств 2088, а пресекло границу пассажиров 6314".
В летний сезон рекорд по пропуску легковых автомобилей на КПП "Верхний Ларс" за сутки - 1950. Это данные Федеральной таможенной службы.
Дорога через КПП "Верхний Ларс" – единственный действующий сухопутный маршрут из Россию в Грузию. С начала мая стали возникать большие пробки, в связи с тем, что грузовое сообщение на Черном море усложнилось, и часть грузов (в том числе турецких) стала направляться в Россию сухопутным путем.
В последнем заявлении Службы доходов министерства финансов Грузии сообщалось, что таможенно-пропускной пункт "Казбеги" на грузино-российской границе работает беспрепятственно, при полной нагрузке.