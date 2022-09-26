https://sputnik-georgia.ru/20220926/chlen-politsoveta-natsdvizheniya-pokinul-dolzhnost--chem-nedovolen-basishvili-270787881.html

Член политсовета "Нацдвижения" покинул должность – чем недоволен Басишвили

Член политсовета "Нацдвижения" покинул должность – чем недоволен Басишвили

Оппозиционер заявил, что, покидая политсовет "Нацдвижения", продолжит борьбу, оставаясь членом "этой большой семьи" 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T19:58+0400

2022-09-26T19:58+0400

2022-09-26T19:58+0400

грузия

новости

политика

леван хабеишвили

ника мелия

давид кезерашвили

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Член крупнейший оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Бадри Басишвили, сообщил, что покидает политсовет партии.В последнее время активно обсуждают проблемы в "Нацдвижении". Особенно после заявления лидера партии Ники Мелия о том, что экс-министру обороны, основателю оппозиционного телеканала "Формула" Давиду Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. Он добавил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи".По словам Басишвили, он покидает политсовет "Нацдвижения", однако продолжает борьбу, оставаясь членом "этой большой семьи"."Верю, что тем, кто сегодня придерживается разных мнений, скоро придется бороться вместе! В политсовете партии много достойных членов и соратников, но хотелось бы более дееспособных, избранных с большей прозрачностью и демократичностью", - написал Басишвили.Ситуация в партии обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.Мелия vs Кезерашвили – кто не вписывается в новые правила игры в ЕНД? >>В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы - депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, леван хабеишвили, ника мелия, давид кезерашвили, единое нацдвижение