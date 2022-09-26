https://sputnik-georgia.ru/20220926/meliya-vs-kezerashvili--kto-ne-vpisyvaetsya-v-novye-pravila-igry-end-270783610.html

Мелия vs Кезерашвили – кто не вписывается в новые правила игры в ЕНД?

Мелия vs Кезерашвили – кто не вписывается в новые правила игры в ЕНД?

На днях Ника Мелия стал объектом критики со стороны авторитетных представителей партии 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T17:43+0400

2022-09-26T17:43+0400

2022-09-26T18:00+0400

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давид кезерашвили

тбилиси

грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия не вписывается в новые правила игры, которые установит экс-глава Минобороны cтраны, основатель телеканала "Формула", бизнесмен Давид Кезерашвили, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Цагареишвили.Мелия стал объектом критики со стороны авторитетных представителей партии, депутатов Левана Хабеишвили и Давида Киркитадзе. Им не понравились слова Мелия, о том, что Кезерашвили лучше держаться подальше от оппозиции. По словам депутата, в новые правила игры вписывается любой, кто будет "беспрекословным рабом для Кезерашвили, будет слепо исполнять его волю". "Таким можно считать Хабеишвили или какой-нибудь подобный комический персонаж", - добавил Цагареишвили.Между тем, в самом "Нацдвижении" заявляют, что отставка Мелия, как и вопрос изменений в партии, не стоит в повестке дня. Как утверждает депутат от ЕНД Анна Цитлидзе, в оппозиционной партии нет внутреннего противостояния."Что касается вопроса Кезерашвили, в связи с заявлением Ники Мелия есть разногласия. Это так по многим вопросам. Это не противостояние", - отметила Цитлидзе на брифинге.В "Грузинской мечте" считают, что в оппозиционной партии идет борьба за финансы и внутреннее влияние.Ситуация в партии обострилась после того, как Мелия выразил недовольство из-за того, что Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили, сказал председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе.В ответ Кезерашвили якобы сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.Мордобой и балаган - депутат от "Грузинской мечты" о главной оппозиционной партии>>Что касается заявления Мелия о том, что Кезерашвили стоит держаться подальше от оппозиции, его раскритиковали однопартийцы - депутаты Леван Хабеишвили и Давид Киркитадзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ника мелия, леван хабеишвили, давид кезерашвили, тбилиси, грузинская мечта, единое нацдвижение