https://sputnik-georgia.ru/20220926/glava-minfina-gruzii-rasskazal-o-dinamike-tsen-v-strane-270783170.html

Глава Минфина Грузии рассказал о динамике цен в стране

Глава Минфина Грузии рассказал о динамике цен в стране

Делать прогнозы, исходя из геополитической ситуации и непредсказуемости развития событий на Украине, очень сложно, заявил министр 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T17:21+0400

2022-09-26T17:21+0400

2022-09-26T17:21+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Инфляция в Грузии продолжит снижаться и достигнет целевого показателя во второй половине 2023 года, заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.По статистике, годовая инфляция (август 2022 года к августу 2021 года) в Грузии составила 10,9%, при целевом показателе 3%. За год цены выросли на транспорт (15,6%), гостиницы и рестораны (14,9%) и здравоохранение (1,2%). В июле цены на продовольствие за год выросли на 15,8%.Тем не менее, министр отметил, что делать прогнозы, исходя из геополитической ситуации и непредсказуемости развития событий на Украине, очень сложно и что, исходя из этого, "существуют риски".По словам Хуцишвили, несмотря на то, что сегодня в Грузии инфляция остается довольно высокой, в последние два месяца она характеризуется трендом снижения. В том числе изменения есть по отношению к определенным продуктам, цены которых на мировых рынках сокращаются."Это естественно зависит от продуктов, которые продаются на международных рынках, и квотирование их цен происходит на биржах, и отражение соответствующих изменений происходит во время купли. У нас налицо индекс ФАО, который характеризуется сокращением в последние три месяца", - сказал он.Уровень инфляции в Грузии продолжает снижаться – новая статистика >>По информации министра, в определенной степени сокращение на международных рынках фиксируется в последние дни и недели в отношении топлива. И спустя определенное время это отразится и на уровень цен в том числе в Грузии.По информации Нацбанка Грузии, уровень инфляции в стране снижается, хоть и невысокими темпами, в том числе за счет жесткой монетарной политики.Комитет монетарной политики регулятора поддерживает ставку рефинансирования на уровне 11%, учитывая сохраняющееся инфляционное давление и долгосрочное отклонение от целевого показателя инфляции.Международное рейтинговое агентство Fitch ожидает, что инфляция в Грузии в среднем составит 11,5% в годовом исчислении в 2022 году, поскольку цены на жилье и продукты питания останутся высокими, а затем снизятся до 6,2% в 2023 г. и 4,2% в 2024 г.По мнению аналитиков агентства, денежно-кредитная политика останется жесткой, несмотря на высокий уровень долларизации и преимущественно фиксированную процентную ставку, структура кредитования снижает эффективность трансмиссионной денежно-кредитной политики.В то же время Азиатский банк развития прогнозирует уровень инфляции в Грузии до 11,0% в 2022 году, и 5,0% – в 2023 году из-за более высоких, чем ожидалось, мировых цен на сырьевые товары и высокого внутреннего спроса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, инфляция, минфин грузии