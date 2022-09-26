https://sputnik-georgia.ru/20220926/gruzinskaya-mechta-pomozhet-natsdvizheniyu-v-deoligarkhizatsii--deputat-270783932.html

"Грузинская мечта" поможет "Нацдвижению" в деолигархизации – депутат

"Грузинская мечта" поможет "Нацдвижению" в деолигархизации – депутат

Противоречия среди лидеров "Нацдвижения" из-за Кезерашвили в "Грузинской мечте" расценили как серьезное противостояние 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T18:31+0400

2022-09-26T18:31+0400

2022-09-26T19:13+0400

грузия

новости

политика

давид кезерашвили

ника мелия

леван хабеишвили

грузинская мечта

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" примет закон о деолигархизации и освободит крупнейшую оппозиционную партию "Единое национальное движение" от влияния экс-министра обороны Давида Кезерашвили, заявил депутат от парламентского большинства Бека Давитулиани.Обстановка в "Нацдвижении" является одной из главных тем обсуждения в стране. Противоречия среди лидеров "Нацдвижения" из-за Кезерашвили в "Грузинской мечте" расценили как серьезное противостояние, которое в конечном счете приведет к расколу в главной оппозиционной партии. Деолигархизация является одним из условий Евросоюза для предоставления Грузии статуса кандидата на вступление в ЕС. Правящая партия уже заявила, что намерена взять украинский закон о деолигархизации и перевести его, внеся незначительные корректировки. По словам Давитулиани, в украинском законе есть четкие критерии, по которым можно определить, является ли человек олигархом, в том числе наличие определенной суммы денег, финансирование партий и СМИ."Кезерашвили удовлетворяет трем из четырех этих критериев", - отметил Давитулиани.По словам депутата, Кезерашвили поставил своих людей в политсовет "Национального движения", и Ника Мелия, председатель партии, тоже с удовольствием получал финансирование."Нацдвижение" исчезнет с радаров к будущим выборам в Грузии – депутат >>"Он привыкал к неформальному правлению Кезерашвили. Но, как видно, у них произошел конфликт… Какие интересы у Кезерашвили? Какие были и раньше. Он заработал огромные деньги неформальным влиянием. Наверно надеется, что ему будет дана такая же возможность и в будущем", - отметил Давитулиани.Между тем, на днях Мелия заявил, что сегодня среди оппонентов власти есть не только оппозиционные политики, но и "олигархообразные персонажи". Он добавил, что чем дальше Кезерашвили будет от оппозиции, тем лучше для него самого и для политической жизни страны.Слова Мелия не понравились его однопартийцам - депутатам Левану Хабеишвили и Давиду Киркитадзе. Хабеишвили - это тот депутат, которого, по словам председателя "Грузинской мечты" Ираклия Кобахидзе, финансирует Кезерашвили. По словам Кобахидзе, противостояние в оппозиционной партии началось после того, как Мелия выразил недовольство этим фактом.Основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили нет в Грузии, он находится во внутригосударственном розыске. Лидеры правящей партии в один голос заявляют, что он финансирует грузинских оппозиционеров за счет награбленных в свое время денег.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, давид кезерашвили, ника мелия, леван хабеишвили, грузинская мечта, единое нацдвижение