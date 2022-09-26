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"Нацдвижение" исчезнет с радаров к будущим выборам в Грузии – депутат
"Нацдвижение" исчезнет с радаров к будущим выборам в Грузии – депутат
В "Грузинской мечте" заявили, что борьба в оппозиционной партии идет за финансы и внутреннее влияние 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T16:37+0400
2022-09-26T16:37+0400
2022-09-26T16:37+0400
леван хабеишвили
ника мелия
давид кезерашвили
грузинская мечта
новости
грузия
политика
единое нацдвижение
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" на грани распада – к следующим выборам она исчезнет с политических радаров, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Амилахвари.О проблемах в оппозиционной партии заговорили после заявления председателя "Нацдвижения" Ника Мелия, который открыто назвал экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили олигархом и отметил, что его фигура вредна для сегодняшней оппозиции. Заявление Мелия не понравилось нескольким авторитетным представителям партии, в том числе депутату Левану Хабеишвили, а также Давиду Киркитадзе.В "Грузинской мечте" заявили, что борьба в оппозиционной партии идет за финансы и внутреннее влияние, которая особенно обострилась после того, как основатель ЕНД Михаил Саакашвили решил, по его словам, уйти из грузинской политики.О серьезном противостоянии в "Нацдвижении" накануне заявил и председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. По его словам, Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили.Кобахидзе заявил, что, согласно имеющейся у него информации, Мелия выразил недовольство этим фактом, а Кезерашвили, в свою очередь, сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.Кобахидзе не исключает, что Кезерашвили пытается получить больше власти в "Едином национальном движении".Последние события прокомментировал и Леван Хабеишвили. Он назвал неправильными высказывания Мелия и отметил, что "искренне сожалеет". При этом он считат Кезерашвили жертвой политического преследования, отметил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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леван хабеишвили, ника мелия, давид кезерашвили, грузинская мечта, новости, грузия, политика, единое нацдвижение
леван хабеишвили, ника мелия, давид кезерашвили, грузинская мечта, новости, грузия, политика, единое нацдвижение
"Нацдвижение" исчезнет с радаров к будущим выборам в Грузии – депутат
В "Грузинской мечте" заявили, что борьба в оппозиционной партии идет за финансы и внутреннее влияние
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" на грани распада – к следующим выборам она исчезнет с политических радаров, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Амилахвари.
О проблемах в оппозиционной партии заговорили после заявления председателя "Нацдвижения" Ника Мелия, который открыто назвал экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили олигархом и отметил, что его фигура вредна для сегодняшней оппозиции.
Заявление Мелия не понравилось нескольким авторитетным представителям партии, в том числе депутату Левану Хабеишвили, а также Давиду Киркитадзе.
В "Грузинской мечте" заявили, что борьба в оппозиционной партии идет за финансы и внутреннее влияние, которая особенно обострилась после того, как основатель ЕНД Михаил Саакашвили решил, по его словам, уйти из грузинской политики.
"Эта партия занята не только борьбой с государством и расшатыванием государственных институтов, но уже и внутри партии есть несколько группировок – Саакашвили, Мелия или Кезерашвили. Они противостоят друг другу и уже борются за партию. Практически можем сказать, что сегодня "Нацдвижение" на грани распада. К следующим выборам партия вообще исчезнет с политических радаров", - сказал
Амилахвари.
О серьезном противостоянии в "Нацдвижении" накануне заявил и председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. По его словам, Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили.
Кобахидзе заявил, что, согласно имеющейся у него информации, Мелия выразил недовольство этим фактом, а Кезерашвили, в свою очередь, сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.
Кобахидзе не исключает, что Кезерашвили пытается получить больше власти в "Едином национальном движении".
Последние события прокомментировал и Леван Хабеишвили. Он назвал неправильными высказывания Мелия и отметил, что "искренне сожалеет". При этом он считат Кезерашвили жертвой политического преследования, отметил он.