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"Нацдвижение" исчезнет с радаров к будущим выборам в Грузии – депутат

"Нацдвижение" исчезнет с радаров к будущим выборам в Грузии – депутат

В "Грузинской мечте" заявили, что борьба в оппозиционной партии идет за финансы и внутреннее влияние 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T16:37+0400

2022-09-26T16:37+0400

2022-09-26T16:37+0400

леван хабеишвили

ника мелия

давид кезерашвили

грузинская мечта

новости

грузия

политика

единое нацдвижение

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" на грани распада – к следующим выборам она исчезнет с политических радаров, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Георгий Амилахвари.О проблемах в оппозиционной партии заговорили после заявления председателя "Нацдвижения" Ника Мелия, который открыто назвал экс-министра обороны, основателя оппозиционного телеканала "Формула" Давида Кезерашвили олигархом и отметил, что его фигура вредна для сегодняшней оппозиции. Заявление Мелия не понравилось нескольким авторитетным представителям партии, в том числе депутату Левану Хабеишвили, а также Давиду Киркитадзе.В "Грузинской мечте" заявили, что борьба в оппозиционной партии идет за финансы и внутреннее влияние, которая особенно обострилась после того, как основатель ЕНД Михаил Саакашвили решил, по его словам, уйти из грузинской политики.О серьезном противостоянии в "Нацдвижении" накануне заявил и председатель "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе. По его словам, Кезерашвили финансирует одного из лидеров "Нацдвижения", депутата Левана Хабеишвили.Кобахидзе заявил, что, согласно имеющейся у него информации, Мелия выразил недовольство этим фактом, а Кезерашвили, в свою очередь, сказал, что Мелия является лишь формальным председателем партии.Кобахидзе не исключает, что Кезерашвили пытается получить больше власти в "Едином национальном движении".Последние события прокомментировал и Леван Хабеишвили. Он назвал неправильными высказывания Мелия и отметил, что "искренне сожалеет". При этом он считат Кезерашвили жертвой политического преследования, отметил он.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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леван хабеишвили, ника мелия, давид кезерашвили, грузинская мечта, новости, грузия, политика, единое нацдвижение