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На выборах в Сенаки используют цифровые технологии

На выборах в Сенаки используют цифровые технологии

Выборы мажоритарного депутата на трех участках района Сенаки пройдут 1 октября 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T23:38+0400

2022-09-26T23:38+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) и международная компания "Смартматик" подписали соглашение, которое предусматривает проведение промежуточных выборов в Сакребуло (горсовет) Сенаки с использованием электронных технологий.Выборы мажоритарного депутата на трех участках района Сенаки пройдут 1 октября. Причиной назначения выборов стало прекращение полномочий депутата от партии "Единое национальное движение" Вахтанга Цурцумия.Согласно договору, на выборах в Сенаки ЦИК впервые будет использовать синхронизированные аппараты опознавания личности в качестве новинки.После новшества, избиратель сможет подойти к любому свободному регистратору и пройти процедуру регистрации (проверки)."Это, в свою очередь, уменьшит количество избирателей на избирательных участках и упростит процедуру", - говорится в сообщении ЦИК.Выборы в Грузии 2022: что происходит в Сенаки? >>По словам Каландаришвили, избирательной администрации важно увидеть преимущества этих устройств на практике в ходе пилотирования, отметив, что для ЦИК важно, чтобы все виды выборов проводились в стране на высоком профессиональном уровне.Кроме того, между сторонами было подписано еще одно соглашение, согласно которому 60 урн для голосования, предназначенных для проведения выборов с использованием технических средств, были переданы Избирательной администрации Грузии в виде донации.Сакребуло Сенаки осталось без председателя. Сенакский районный суд в середине августа признал незаконным избрание в феврале члена партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" Ираклия Качарава на должность председателя сакребуло.Избрать нового председателя на данный момент невозможно, так как ни у правящей партии "Грузинская мечта", ни у оппозиции нет в Сакребуло большинства. Таким образом, избрание нового мажоритарного депутата станет решающим для жизни района.

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