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Открыто движение на поврежденной оползнем дороге на окраине Тбилиси
Открыто движение на поврежденной оползнем дороге на окраине Тбилиси
Сделано все, чтобы в будущем на этой конкретной дороге проблемы больше не создавались, заявил мэр столицы 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T15:36+0400
2022-09-26T15:36+0400
2022-09-26T15:36+0400
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тбилиси
каха каладзе
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Противооползневые мероприятия и работы по восстановлению участка автомобильной дороги Цхнети-Коджори (пригород Тбилиси) завершились, и движение восстановлено, заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.Часть дороги была повреждена в июне этого года в результате оползня.Асфальтовое покрытие уложено и движение автотранспорта уже полностью восстановлено. Как отметил Каладзе, на данном участке противооползневые работы завершены.По его словам, осуществлены все мероприятия для того, чтобы в будущем на этой конкретной дороге проблемы больше не создавались и было возможно передвигаться безопасно.С целью безопасности городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси оперативно начала неотложные работы. Укрепительные работы склона прошли на основе заключения специалистов. В частности, были установлены вертикальные и горизонтальные анкеры, построена железобетонная стена, габионы.Оползень перекрыл еще одну дорогу в горах Грузии >>Для осуществления данных работ из столичного муниципалитета было выделено 189, 7 тысячи долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
грузия, новости, общество, тбилиси, каха каладзе
Открыто движение на поврежденной оползнем дороге на окраине Тбилиси
Сделано все, чтобы в будущем на этой конкретной дороге проблемы больше не создавались, заявил мэр столицы
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Противооползневые мероприятия и работы по восстановлению участка автомобильной дороги Цхнети-Коджори (пригород Тбилиси) завершились, и движение восстановлено, заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Часть дороги была повреждена в июне этого года в результате оползня.
Асфальтовое покрытие уложено и движение автотранспорта уже полностью восстановлено. Как отметил Каладзе, на данном участке противооползневые работы завершены.
"В июле мы оформили соглашение с компанией-контрактором. В рамках проекта склон полностью укреплен. Дорожные работы завершены и передвижение возможно в обоих направлениях", – заявил Каладзе.
По его словам, осуществлены все мероприятия для того, чтобы в будущем на этой конкретной дороге проблемы больше не создавались и было возможно передвигаться безопасно.
С целью безопасности городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси оперативно начала неотложные работы. Укрепительные работы склона прошли на основе заключения специалистов. В частности, были установлены вертикальные и горизонтальные анкеры, построена железобетонная стена, габионы.
Для осуществления данных работ из столичного муниципалитета было выделено 189, 7 тысячи долларов.