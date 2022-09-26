https://sputnik-georgia.ru/20220926/otkryto-dvizhenie-na-povrezhdennoy-opolznem-doroge-na-okraine-tbilisi-270779069.html

Открыто движение на поврежденной оползнем дороге на окраине Тбилиси

Открыто движение на поврежденной оползнем дороге на окраине Тбилиси

Сделано все, чтобы в будущем на этой конкретной дороге проблемы больше не создавались, заявил мэр столицы 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T15:36+0400

2022-09-26T15:36+0400

2022-09-26T15:36+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Противооползневые мероприятия и работы по восстановлению участка автомобильной дороги Цхнети-Коджори (пригород Тбилиси) завершились, и движение восстановлено, заявил журналистам мэр Тбилиси Каха Каладзе.Часть дороги была повреждена в июне этого года в результате оползня.Асфальтовое покрытие уложено и движение автотранспорта уже полностью восстановлено. Как отметил Каладзе, на данном участке противооползневые работы завершены.По его словам, осуществлены все мероприятия для того, чтобы в будущем на этой конкретной дороге проблемы больше не создавались и было возможно передвигаться безопасно.С целью безопасности городская служба развития инфраструктуры мэрии Тбилиси оперативно начала неотложные работы. Укрепительные работы склона прошли на основе заключения специалистов. В частности, были установлены вертикальные и горизонтальные анкеры, построена железобетонная стена, габионы.Оползень перекрыл еще одну дорогу в горах Грузии >>Для осуществления данных работ из столичного муниципалитета было выделено 189, 7 тысячи долларов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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