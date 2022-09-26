https://sputnik-georgia.ru/20220926/prokuratura-gruzii-sformirovana-v-effektivnyy-i-prozrachnyy-institut--premer--270772749.html

Премьер: прокуратура Грузии - эффективный и прозрачный институт

Премьер: прокуратура Грузии - эффективный и прозрачный институт

Мы играем важную роль в строительстве справедливого и демократического мира, заявил Гарибашвили 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T12:36+0400

2022-09-26T12:36+0400

2022-09-26T12:58+0400

грузинская мечта

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ираклий шотадзе

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Развитие системы прокуратуры является нашим неизменным приоритетом после прихода к власти "Грузинской мечты", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Глава грузинского правительства выступил на открытии 27-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП), которая проходит в Тбилиси 25-29 сентября.По его словам, сегодня мир проходит сложный процесс обновления."В построении более свободного, демократического, мирного международного сообщества работа правоохранительных органов имеет особое значение, будь то на национальном уровне или в рамках международного партнерства", – отметил Гарибашвили.Во время выступления премьер поблагодарил Генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе и его команду профессионалов. При этом, как отметил Гарибашвили, в этой трансформации важны постоянная вовлеченность партнеров и их поддержка."Мы особо ценим сотрудничество с такой авторитетной организацией, как Международная ассоциация прокуроров. Сотрудничество с ведомствами свыше 180 стран и индивидуальными членами, с одной стороны, существенно для дальнейшего развития и усовершенствования нашей прокуратуры. И в то же время мы верим, что мы сами играем важную роль в строительстве справедливого и демократического мира", – отметил он.Текущей конференцией и запланированными в эти дни мероприятиями, в том числе оформлением будущего сотрудничества между прокуратурой Грузии и прокуратурой Евросоюза, мы предпримем еще один шаг к нашим общим целям, подчеркнул Гарибашвили.В конце выступления премьер поблагодарил исполнительный комитет ассоциации за то, что тот доверил Грузии статус страны-хозяйки международной конференции."Это для нас огромная честь. Мы воспринимаем это, как важное признание осуществленных за последние годы реформ и институционального развития", – добавил премьер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузинская мечта, тбилиси, ираклий гарибашвили, новости, грузия, политика, ираклий шотадзе