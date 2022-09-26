https://sputnik-georgia.ru/20220926/prokuratura-gruzii-sformirovana-v-effektivnyy-i-prozrachnyy-institut--premer--270772749.html
Премьер: прокуратура Грузии - эффективный и прозрачный институт
Премьер: прокуратура Грузии - эффективный и прозрачный институт
Мы играем важную роль в строительстве справедливого и демократического мира, заявил Гарибашвили 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T12:36+0400
2022-09-26T12:36+0400
2022-09-26T12:58+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Развитие системы прокуратуры является нашим неизменным приоритетом после прихода к власти "Грузинской мечты", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.Глава грузинского правительства выступил на открытии 27-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП), которая проходит в Тбилиси 25-29 сентября.По его словам, сегодня мир проходит сложный процесс обновления."В построении более свободного, демократического, мирного международного сообщества работа правоохранительных органов имеет особое значение, будь то на национальном уровне или в рамках международного партнерства", – отметил Гарибашвили.Во время выступления премьер поблагодарил Генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе и его команду профессионалов. При этом, как отметил Гарибашвили, в этой трансформации важны постоянная вовлеченность партнеров и их поддержка."Мы особо ценим сотрудничество с такой авторитетной организацией, как Международная ассоциация прокуроров. Сотрудничество с ведомствами свыше 180 стран и индивидуальными членами, с одной стороны, существенно для дальнейшего развития и усовершенствования нашей прокуратуры. И в то же время мы верим, что мы сами играем важную роль в строительстве справедливого и демократического мира", – отметил он.Текущей конференцией и запланированными в эти дни мероприятиями, в том числе оформлением будущего сотрудничества между прокуратурой Грузии и прокуратурой Евросоюза, мы предпримем еще один шаг к нашим общим целям, подчеркнул Гарибашвили.В конце выступления премьер поблагодарил исполнительный комитет ассоциации за то, что тот доверил Грузии статус страны-хозяйки международной конференции."Это для нас огромная честь. Мы воспринимаем это, как важное признание осуществленных за последние годы реформ и институционального развития", – добавил премьер.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузинская мечта, тбилиси, ираклий гарибашвили, новости, грузия, политика, ираклий шотадзе
грузинская мечта, тбилиси, ираклий гарибашвили, новости, грузия, политика, ираклий шотадзе
Премьер: прокуратура Грузии - эффективный и прозрачный институт
12:36 26.09.2022 (обновлено: 12:58 26.09.2022)
Мы играем важную роль в строительстве справедливого и демократического мира, заявил Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Развитие системы прокуратуры является нашим неизменным приоритетом после прихода к власти "Грузинской мечты", заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Глава грузинского правительства выступил на открытии 27-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП), которая проходит в Тбилиси 25-29 сентября.
"В наше время независимость прокураты была признана высшим законом страны – Конституцией, и сформирована как совершенно независимый институт. В результате масштабных реформ прокуратура Грузии была сформирована как эффективный, подотчетный и прозрачный институт. И при этом он постоянно развивается", – сказал Гарибашвили.
По его словам, сегодня мир проходит сложный процесс обновления.
"В построении более свободного, демократического, мирного международного сообщества работа правоохранительных органов имеет особое значение, будь то на национальном уровне или в рамках международного партнерства", – отметил Гарибашвили.
Во время выступления премьер поблагодарил Генерального прокурора Грузии Ираклия Шотадзе и его команду профессионалов. При этом, как отметил Гарибашвили, в этой трансформации важны постоянная вовлеченность партнеров и их поддержка.
"Мы особо ценим сотрудничество с такой авторитетной организацией, как Международная ассоциация прокуроров. Сотрудничество с ведомствами свыше 180 стран и индивидуальными членами, с одной стороны, существенно для дальнейшего развития и усовершенствования нашей прокуратуры. И в то же время мы верим, что мы сами играем важную роль в строительстве справедливого и демократического мира", – отметил он.
Текущей конференцией и запланированными в эти дни мероприятиями, в том числе оформлением будущего сотрудничества между прокуратурой Грузии и прокуратурой Евросоюза, мы предпримем еще один шаг к нашим общим целям, подчеркнул Гарибашвили.
В конце выступления премьер поблагодарил исполнительный комитет ассоциации за то, что тот доверил Грузии статус страны-хозяйки международной конференции.
"Это для нас огромная честь. Мы воспринимаем это, как важное признание осуществленных за последние годы реформ и институционального развития", – добавил премьер.