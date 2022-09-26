https://sputnik-georgia.ru/20220926/shtrafy-za-nezakonnuyu-ulichnuyu-torgovlyu-v-gruzii-uvelichivayutsya-270792431.html
Штрафы за незаконную уличную торговлю в Грузии увеличиваются
Штрафы за незаконную уличную торговлю в Грузии увеличиваются
В случае неподчинения требованию представителя соответствующего уполномоченного органа, нарушителю грозит штраф в размере одной тысячи лари 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T22:49+0400
2022-09-26T22:49+0400
2022-09-26T22:56+0400
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. В Грузии планируется ужесточение санкций за незаконную уличную торговлю.Соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже представлены парламенту на рассмотрение и утверждение.На сегодняшний день, согласно Кодексу административных правонарушений, уличная торговля без соответствующего разрешения наказывается штрафом в размере от 20 (более 7 долларов) до 50 лари (17,7 доллара) с конфискацией товара. В случае, если торговец не подчинится требованию сотрудника полиции, то будет оштрафован на 50 или 100 лари (35,4 доллара) или заключен под арест на семь дней.Поправки не затрагивают это правило, хотя предусматривают дополнительные санкции за повторное их совершение. Также штрафовать будут и за уличную торговлю с использованием транспортного средства, его прицепа или иного движущегося средства.Борьба с уличной торговлей: в Тбилиси возьмутся за территорию у станции метро "Ахметели" >>В частности, согласно поправкам, в случае повторной уличной торговли без разрешения физическое или юридическое лицо будет оштрафовано на сумму от 100 до 200 лари (70,9 доллара) с конфискацией предмета правонарушения. Совершение указанного действия с использованием транспортного средства, его прицепа или любого другого движущегося средства влечет наложение штрафа в размере 500 лари (177,3 доллара) с конфискацией товара.В случае неподчинения требованию представителя соответствующего уполномоченного органа, нарушителю грозит штраф в размере одной тысячи лари (около 355 долларов) с конфискацией товара, или административное заключение сроком на неделю также с конфискацией товара.
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грузия, новости, общество, тбилиси, уличная торговля
грузия, новости, общество, тбилиси, уличная торговля
Штрафы за незаконную уличную торговлю в Грузии увеличиваются
22:49 26.09.2022 (обновлено: 22:56 26.09.2022)
В случае неподчинения требованию представителя соответствующего уполномоченного органа, нарушителю грозит штраф в размере одной тысячи лари
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. В Грузии планируется ужесточение санкций за незаконную уличную торговлю.
Соответствующие поправки в Кодекс административных правонарушений уже представлены парламенту на рассмотрение и утверждение.
На сегодняшний день, согласно Кодексу административных правонарушений, уличная торговля без соответствующего разрешения наказывается штрафом в размере от 20 (более 7 долларов) до 50 лари (17,7 доллара) с конфискацией товара. В случае, если торговец не подчинится требованию сотрудника полиции, то будет оштрафован на 50 или 100 лари (35,4 доллара) или заключен под арест на семь дней.
Поправки не затрагивают это правило, хотя предусматривают дополнительные санкции за повторное их совершение. Также штрафовать будут и за уличную торговлю с использованием транспортного средства, его прицепа или иного движущегося средства.
В частности, согласно поправкам, в случае повторной уличной торговли без разрешения физическое или юридическое лицо будет оштрафовано на сумму от 100 до 200 лари (70,9 доллара) с конфискацией предмета правонарушения. Совершение указанного действия с использованием транспортного средства, его прицепа или любого другого движущегося средства влечет наложение штрафа в размере 500 лари (177,3 доллара) с конфискацией товара.
В случае неподчинения требованию представителя соответствующего уполномоченного органа, нарушителю грозит штраф в размере одной тысячи лари (около 355 долларов) с конфискацией товара, или административное заключение сроком на неделю также с конфискацией товара.