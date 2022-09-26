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ТПП Грузии перешли на особый режим работы
ТПП Грузии перешли на особый режим работы
На "Верхнем Ларсе" осложнены процедуры таможенного контроля грузовых машин, следующих из Грузии в Россию 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T12:49+0400
2022-09-26T12:49+0400
2022-09-26T13:06+0400
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верхний ларс
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Таможенно-пропускные пункты Грузии перешли на особый режим работы, увеличено количество таможенных офицеров, говорится в заявлении службы доходов министерства финансов страны.Там же отмечено, что "в целях беспрепятственного осуществления процедур по таможенному контролю в 24-часовом режиме на пропускных пунктах в масштабах Грузии увеличено количество таможенных офицеров".Кроме того, на российском ТПП "Верхний Ларс" осложнены процедуры таможенного контроля грузовых машин, следующих из Грузии в Россию (через ТПП "Казбеги"). Огромные пробки на грузино-российской границе - что происходит>>В целях обеспечения беспрерывного международного товарооборота служба доходов с учетом совместного обращения таможенно-пропускных пунктов находится в интенсивной коммуникации с таможенными администрациями соседних стран – Турции, Азербайджана и Армении, чтобы незамедлительно найти альтернативные ТПП и грузовые машины добрались из стран назначения. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, россия, тпп "казбеги – верхний ларс", верхний ларс
грузия, новости, экономика, россия, тпп "казбеги – верхний ларс", верхний ларс
ТПП Грузии перешли на особый режим работы
12:49 26.09.2022 (обновлено: 13:06 26.09.2022)
На "Верхнем Ларсе" осложнены процедуры таможенного контроля грузовых машин, следующих из Грузии в Россию
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Таможенно-пропускные пункты Грузии перешли на особый режим работы, увеличено количество таможенных офицеров, говорится в заявлении службы доходов министерства финансов страны.
"В условиях увеличившегося транспортного товаропотока в целом в регионе все таможенно-пропускные пункты перешли на особый режим работы", – сказано в заявлении.
Там же отмечено, что "в целях беспрепятственного осуществления процедур по таможенному контролю в 24-часовом режиме на пропускных пунктах в масштабах Грузии увеличено количество таможенных офицеров".
Кроме того, на российском ТПП "Верхний Ларс" осложнены процедуры таможенного контроля грузовых машин, следующих из Грузии в Россию (через ТПП "Казбеги").
В целях обеспечения беспрерывного международного товарооборота служба доходов с учетом совместного обращения таможенно-пропускных пунктов находится в интенсивной коммуникации с таможенными администрациями соседних стран – Турции, Азербайджана и Армении, чтобы незамедлительно найти альтернативные ТПП и грузовые машины добрались из стран назначения.