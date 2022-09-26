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В Грузии поэтапно увеличится сбор за разрешение на строительство
В Грузии поэтапно увеличится сбор за разрешение на строительство
Повышение платы не касается строительства индивидуальных жилых домов, заявили в парламенте 26.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-26T18:53+0400
2022-09-26T19:38+0400
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новости
экономика
строительство
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Парламентский комитет по отраслевой экономике и экономической политике в первом чтении рассмотрел и поддержал законодательную инициативу, которая предусматривает поэтапное увеличение сбора за разрешение на строительство в Грузии.Как отметил председатель комитета Давид Сонгулашвили, выдача разрешения на строительство связана с соответствующим административным ресурсом, как с материальным, так и с человеческим.По его словам, сбор за разрешение увеличится с 4 лари до 10 лари (за квадратный метр). А за строительство промышленных объектов в курортных зонах – с 5 до 11 лари (текущий курс 2,8286 GEL/$1).Повышение платы не касается строительства индивидуальных жилых домов."Повышение размера сбора предусмотрено поэтапно с учетом того, чтобы не вызвать увеличения незапланированных затрат для плательщиков сбора", - отметил Сонгулашвили.Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика &gt;&gt;В частности, с 1 января2023 года – до 6 лари, с 1 января 2024 года – до 8 лари, а с 1 января 2025 года – до 10 лари.Что касается разрешения на строительство промышленных объектов в курортных зонах, с 1 января 2023 сумма увеличится до 7 лари, с 2024 года – до 9 лари, а с 2025 года – до 11 лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, экономика, строительство, парламент грузии
грузия, новости, экономика, строительство, парламент грузии

В Грузии поэтапно увеличится сбор за разрешение на строительство

18:53 26.09.2022 (обновлено: 19:38 26.09.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliСтроительство новых жилых комплексов на черноморском побережье Аджарии
Строительство новых жилых комплексов на черноморском побережье Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 26.09.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Повышение платы не касается строительства индивидуальных жилых домов, заявили в парламенте
ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Парламентский комитет по отраслевой экономике и экономической политике в первом чтении рассмотрел и поддержал законодательную инициативу, которая предусматривает поэтапное увеличение сбора за разрешение на строительство в Грузии.
Как отметил председатель комитета Давид Сонгулашвили, выдача разрешения на строительство связана с соответствующим административным ресурсом, как с материальным, так и с человеческим.

"В случае принятия закона, у административных органов появится возможность мобилизации больших ресурсов в бюджет, что сделает еще более эффективным процесс администрирования выдачи разрешения", - заявил Сонгулашвили на заседании комитета.

По его словам, сбор за разрешение увеличится с 4 лари до 10 лари (за квадратный метр). А за строительство промышленных объектов в курортных зонах – с 5 до 11 лари (текущий курс 2,8286 GEL/$1).
Повышение платы не касается строительства индивидуальных жилых домов.
"Повышение размера сбора предусмотрено поэтапно с учетом того, чтобы не вызвать увеличения незапланированных затрат для плательщиков сбора", - отметил Сонгулашвили.
Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>
В частности, с 1 января2023 года – до 6 лари, с 1 января 2024 года – до 8 лари, а с 1 января 2025 года – до 10 лари.
Что касается разрешения на строительство промышленных объектов в курортных зонах, с 1 января 2023 сумма увеличится до 7 лари, с 2024 года – до 9 лари, а с 2025 года – до 11 лари.
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