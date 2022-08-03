https://sputnik-georgia.ru/20220803/skolko-obektov-postroeno-v-gruzii-s-nachala-goda--novaya-statistika-269143145.html

Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика

Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика

Больше половины построенных в 2022 году объектов приходятся в Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 03.08.2022, Sputnik Грузия

2022-08-03T09:01+0400

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2022-08-03T09:14+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 3 авг — Sputnik. В первом полугодии 2022 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 168 объектов общей площадью 1,25 миллиона квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).По сравнению с январем-июнем 2021 года, за отчетный период число введенных в эксплуатацию объектов выросло на 52,3%, а площадь выросла на 3,5%.Экономика Грузии продолжает стремительно расти – новые данные статистики >>Больше половины построенных за 2022 год объектов приходятся в Тбилиси, а также регионы Кахети и Мцхета-Мтианети.В Грузии в первом полугодии 2022 года муниципальными органами власти было выдано 5,1 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 3,2 миллиона квадратных метров.По сравнению с январем-июнем 2021 года, число выданных разрешений выросло на 15,6%, а площадь предполагаемого строительства – на 7,9%.Fitch подтвердило рейтинг Грузии: плюсы и минусы экономики страны >>Из общего числа выданных разрешений, 73,4% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Имерети и Мцхета-Мтианети.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других. Но основная часть приходится на жилые комплексы.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"