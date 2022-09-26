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Заместитель главного прокурора МУС довольна сотрудничеством с Грузией

Заместитель главного прокурора МУС довольна сотрудничеством с Грузией

На встрече стороны договорились обмениваться опытом и углублять сотрудничество 26.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-26T14:00+0400

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ТБИЛИСИ, 26 сен — Sputnik. Сотрудничество Грузии с Международным уголовным судом в Гааге характеризуется эффективностью, заявила заместитель главного прокурора МУС Нажат Шамим после встречи в Генеральным прокурором Грузии Ираклием Шотадзе.Нажат Шамим прибыла в Грузию в рамках 27-й ежегодной конференции Международной ассоциации прокуроров (МАП), которая проходит в Тбилиси 25-29 сентября.На встрече, которая состоялась в Генпрокуратуре в Тбилиси, также присутствовали представители офиса главного прокурора МУС. Стороны рассмотрели вопросы текущего расследования прокуратуры Гаагского суда по делу Грузии.На встрече стороны договорились обмениваться опытом и углублять сотрудничество.По словам заместителя главного прокурора МУС, в рамках визита в Грузию она планирует выступить с речью на встрече Международной ассоциации прокуроров.Премьер: прокуратура Грузии - эффективный и прозрачный институт >>>"Я очень рада быть здесь. Я приехала, чтобы выступить с речью на встрече Международной ассоциации прокуроров, чем очень горжусь, поскольку я многие годы являюсь прокурором. Это также является возможностью встретиться с должностными лицами прокуратуры Грузии и, конечно же, увидеть эту красивую страну", – отметила Шамим.Тбилиси 25-29 сентября принимает 27-ю ежегодную конференцию Международной ассоциации прокуроров (МАП).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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