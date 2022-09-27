https://sputnik-georgia.ru/20220927/aeroport-kutaisi-zhdet-v-2023-godu-million-passazhirov-270794682.html

Аэропорт Кутаиси ждет в 2023 году миллион пассажиров

Аэропорт Кутаиси ждет в 2023 году миллион пассажиров

С 10 октября аэропорт Кутаиси будет закрыт в течение двух недель из-за реконструкции взлетно-посадочной линии 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T10:02+0400

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2022-09-27T10:02+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Международный аэропорт Кутаиси имени Давида Агмашенебели в будущем году, предположительно, примет более миллиона пассажиров, заявила директор Объединения аэропортов Грузии Тамар Арчуадзе.Как отметила Арчуадзе, на данный момент приоритетным является рынок Азии. Именно поэтому с октября этого года в тбилисском аэропорту авиакомпания Thai Air Asia X осуществит полеты в направлении столицы Таиланда – Бангкок. Полеты будут осуществляться в неделю два раза.Презентация исследования компании прошла в Тбилиси и она была посвящена теме "Туризм – вызовы и перспектива". Глава Объединения аэропортов Грузии вместе с представителями крупных представителей сектора туризма говорила о развитии авиационного рынка и перспективах в данной отрасли.По словам Арчуадзе, идет работа над улучшением инфраструктуры аэропорта.Арчуадзе сообщила, что с 10 октября аэропорт Кутаиси будет закрыт в течение двух недель из-за реконструкции взлетно-посадочной линии. По словам Арчуадзе, в прошлом году был расширен и в шесть раз увеличен терминал аэропорта Кутаиси из-за возросшего спроса. В августе этого года аэропорт обслужил рекордное количество пассажиров. В этом году аэропорт ждет более 800 тысяч человек.Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту рекордно вырос >>По словам Арчуадзе, главным приоритетом является выход на новые рынки. По ее словам, к примеру, для региона Имерети добавление нового прямого рейса в направлении Абу-Даби принесло хорошие результаты, самолеты работают практически по полной нагрузке."Аэропорт находится рядом с Цхалтубо. Мы надеемся, что этот край в ближайшие пять лет объединит спа-курорты, рестораны, казино, гостиницы", - отметила Арчуадзе.На презентации Арчуадзе также рассмотрела темпы восстановления туризма на местном и международном рынках, результаты индустрии гостиницы, а также будущие проекты.

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