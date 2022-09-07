https://sputnik-georgia.ru/20220907/passazhiropotok-v-kutaisskom-aeroportu-rekordno-vyros-270164548.html

Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту рекордно вырос

Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту рекордно вырос

В аэропорту Кутаиси работают шесть авиакомпаний, выполняющих рейсы по 28 направлениям в 17 стран 07.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-07T09:01+0400

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2022-09-07T09:01+0400

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туризм

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. В августе 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту имени Давида Агмашенебели вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии.По информации Объединения, в августе 2022 года по сравнению с тем же периодом 2019 года аэропорт исторически обслужил наибольшее количество рейсов и пассажиров.В августе текущего года аэропорт обслужил 111 566 пассажиров, тогда как в августе 2019 года их было 87 969.Сколько пассажиров приняли аэропорты Тбилиси и Батуми с начала года >>Помимо пассажиропотока, динамика авиаперевозок в Международном аэропорту Кутаиси в августе также достигла исторического максимума с точки зрения увеличения количества рейсов. В августе в аэропорту возобновлено 64% рейсов (450 рейсов). В 2019 году в августе было 274 рейса.На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают шесть авиакомпаний, выполняющих рейсы по 28 направлениям в 17 стран.Арчуадзе отметила, что позитивные ожидания относительно роста воздушной динамики вновь оправдались. По ее словам прошедшие месяцы исторически были самыми загруженными для Кутаисского аэропорта, а в августе удалось улучшить рекордный показатель июля, когда аэропорт обслужил 93 919 пассажиров, на 11% больше чем до пандемии в 2019 году.Туризм является важной составляющей экономики Грузии, поэтому для поддержки крайне пострадавшей от пандемии отрасли Грузия начала постепенно снимать ограничения и открывать свои границы.Пассажиропоток в Кутаисском аэропорту превысил допандемийный уровень >>Регулярное авиасообщение в Грузии возобновлено с 1 февраля 2021 года.Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-июле 2022 года выросло на 214,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, страна приняла 2,3 миллиона международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 47,2%Большая часть туристов в июле текущего приезжала в Грузию по воздуху через Тбилисский, Батумский и Кутаисский международные аэропорты, на которые приходится 37,7% въезжающих.

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грузия, новости, экономика, кутаиси, кутаисский международный аэропорт, авиасообщение в грузии, туризм