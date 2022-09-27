https://sputnik-georgia.ru/20220927/den-padeniya-sukhumi--gruzinskie-politiki-pochtili-pamyat-geroev-270810763.html
День падения Сухуми – грузинские политики почтили память героев
День падения Сухуми – грузинские политики почтили память героев
Мирному решению конфликта нет альтернативы, заявил с свою очередь министр иностранных дел Грузии 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T16:01+0400
2022-09-27T16:01+0400
2022-09-27T16:07+0400
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новости
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жиули шартава
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абхазия
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. К Мемориалу героев, павших за территориальную целостность Грузии, с утра приходят члены правительства, политики, родные и простые граждане, чтобы почтить память погибших в абхазской войне.В Грузии 27 сентября отмечается как "День памяти и надежды". В этот день на всех административных зданиях приспущены государственные флаги.Память героев почтил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури."Сегодняшний день очень тяжелый для всей Грузии. Прошло 29 лет с 27 сентября 1993-го года. Мне тогда было 17 лет, и я хорошо помню, насколько великой болью и трагедией было для всей Грузии. Я преклоняюсь перед людьми, героями, имена которых золотыми буквами высечены на этой стене. Здесь есть и мои друзья, мои родственники, двоюродный брат. Спасибо всем за то, что они защищали нашу родину", - заявил Гомелаури.Этот день напоминает нам обо всех героях Грузии, заявил министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе."Сегодня мы также вспоминаем и анализируем то конкретное событие, которое произошло 29 лет назад - падение Сухуми. 13 месяцев и 13 дней по принципу гражданской обороны наши парни, вся Грузия боролась и оказала невиданное сопротивление врагу. Это было единством Грузии", - заявил Бурчуладзе."Это трагический день нашей истории" – Гарибашвили о падении Сухуми>>27 сентября является самой трагической датой в новейшей истории Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе на площади Героев в Тбилиси.Именно на этом месте открылся бюст национального героя страны, грузинского политического, государственного и общественного деятеля, экс-председателя Совета обороны и Совета министров Абхазской АР Жиули Шартава.Шартава оставался со своими соратниками до последней минуты. Он отказался покидать Совмин в день падения Сухуми, несмотря на то, что ему предлагали выехать из города и остаться целым и невредимым."История Грузии – это история героев. У нас есть много примеров самопожертвования, борьбы за независимость. Одним из таких является Жиули Шартава", - заявил Каладзе.К мемориалу также пришли представители оппозиции. Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе выразила надежду, что реальность изменится и Грузия сможет объединить страну и народ.Память героев почтил также председатель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия."Наверно, это самый тяжелый день в новейшей истории Грузии. Наш моральный долг помнить жертв, тех людей, которые пожертвовали собой ради свободы и единства", - заявил Бокерия журналистам.Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии.Конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну.Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших, Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, жиули шартава, шалва папуашвили, вахтанг гомелаури, сухуми, тбилиси, абхазия, европейская грузия
грузия, новости, общество, жиули шартава, шалва папуашвили, вахтанг гомелаури, сухуми, тбилиси, абхазия, европейская грузия
День падения Сухуми – грузинские политики почтили память героев
16:01 27.09.2022 (обновлено: 16:07 27.09.2022)
Мирному решению конфликта нет альтернативы, заявил с свою очередь министр иностранных дел Грузии
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. К Мемориалу героев, павших за территориальную целостность Грузии, с утра приходят члены правительства, политики, родные и простые граждане, чтобы почтить память погибших в абхазской войне.
В Грузии 27 сентября отмечается как "День памяти и надежды". В этот день на всех административных зданиях приспущены государственные флаги.
"Мы помним пролитую нашими героями кровь и борьбу за нашу родину. Нашей мирной политикой мы обязательно вернем друг друга и вместе с нашими абхазскими братьями и сестрами продолжим строительство единой, независимой и европейской Грузии", - заявил председатель парламента Шалва Папуашвили.
Память героев почтил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури.
"Сегодняшний день очень тяжелый для всей Грузии. Прошло 29 лет с 27 сентября 1993-го года. Мне тогда было 17 лет, и я хорошо помню, насколько великой болью и трагедией было для всей Грузии. Я преклоняюсь перед людьми, героями, имена которых золотыми буквами высечены на этой стене. Здесь есть и мои друзья, мои родственники, двоюродный брат. Спасибо всем за то, что они защищали нашу родину", - заявил Гомелаури.
Этот день напоминает нам обо всех героях Грузии, заявил министр обороны страны Джуаншер Бурчуладзе.
"Сегодня мы также вспоминаем и анализируем то конкретное событие, которое произошло 29 лет назад - падение Сухуми. 13 месяцев и 13 дней по принципу гражданской обороны наши парни, вся Грузия боролась и оказала невиданное сопротивление врагу. Это было единством Грузии", - заявил Бурчуладзе.
27 сентября является самой трагической датой в новейшей истории Грузии, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе на площади Героев в Тбилиси.
Именно на этом месте открылся бюст национального героя страны, грузинского политического, государственного и общественного деятеля, экс-председателя Совета обороны и Совета министров Абхазской АР Жиули Шартава.
Шартава оставался со своими соратниками до последней минуты. Он отказался покидать Совмин в день падения Сухуми, несмотря на то, что ему предлагали выехать из города и остаться целым и невредимым.
"История Грузии – это история героев. У нас есть много примеров самопожертвования, борьбы за независимость. Одним из таких является Жиули Шартава", - заявил Каладзе.
К мемориалу также пришли представители оппозиции. Лидер оппозиционной партии "Единая Грузия", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе выразила надежду, что реальность изменится и Грузия сможет объединить страну и народ.
"Мы не должны полагаться на других в решении проблем нашей страны и решении вопроса объединения нашей страны, а должны предпринять шаги. До тех пор, пока мы будем надеяться на то, что кто-то где-то что-то сделает и наши проблемы будут решены, каждый год мы будем так приходить с разбитым сердцем и будем напоминать друг другу, что Абхазия и Самачабло были частью нашей страны", - заявила Бурджанадзе.
Память героев почтил также председатель оппозиционной партии "Европейская Грузия" Гига Бокерия.
"Наверно, это самый тяжелый день в новейшей истории Грузии. Наш моральный долг помнить жертв, тех людей, которые пожертвовали собой ради свободы и единства", - заявил Бокерия журналистам.
Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии.
Конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну.
Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших, Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек.