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https://sputnik-georgia.ru/20220927/kto-budet-otsenivat-kandidatov-v-narodnye-zaschitniki-gruzii-270812516.html
Кто будет оценивать кандидатов в Народные защитники Грузии?
Кто будет оценивать кандидатов в Народные защитники Грузии?
В состав комиссии вошли главы ведущих неправительственных организаций, а также представители академических кругов 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T16:38+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Укомплектована оценочная комиссия из девяти человек, которая будет выставлять баллы кандидататам в Народные защитники.В состав комиссии вошли:Эта комиссия будет оценивать кандидатов с точки зрения соответствия следующим критериям: добросовестность и высокая репутация, непредвзятость и независимость, профессиональные знания и практический опыт в сфере защиты прав человека.Каждый кандидат по каждому критерию получит баллы от нуля до 10. Оценка будет проходить на основании представленных документов без собеседования. Процесс оценки завершится к 13 октября.Страсти вокруг нового Народного защитника Грузии – все "за" и "против"&gt;&gt;После чего полномочные субъекты парламента (фракции, политические группы и независимые депутаты) до 21 октября представят из получивших оценку кандидатов одного или более человек для одобрения парламенту. Всего должно быть представлено не менее семи кандидатов.Их кандидатуры будут рассмотрены на пленарном заседании, после чего начнется голосование. Для того, чтобы стать Народным защитником, кандидат должен получить наибольшее количество голосов, но не менее 90 голосов.Народный защитник Грузии будет избран на шесть лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, тбилиси, народный защитник грузии
грузия, политика, новости, тбилиси, народный защитник грузии

Кто будет оценивать кандидатов в Народные защитники Грузии?

16:38 27.09.2022 (обновлено: 16:47 27.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerДепутаты парламента Грузии от правящей партии "Грузинская мечта"
Депутаты парламента Грузии от правящей партии Грузинская мечта - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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В состав комиссии вошли главы ведущих неправительственных организаций, а также представители академических кругов
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Укомплектована оценочная комиссия из девяти человек, которая будет выставлять баллы кандидататам в Народные защитники.
В состав комиссии вошли:
председатель Ассоциации адвокатов Грузии Давид Асатиани;
профессор Тамар Зарандия;
председатель Ассоциации региональных вещателей Натия Купрашвили;
зампредстедателя Объединенных профсоюзов Грузии Раиса Липартелиани;
руководитель НПО "Женский информационный центр" Элене Русецкая;
председатель НПО "Многонациональная Грузия" Арно Степанян;
председатель НПО "Движение зеленых";
председатель НПО "Индекс демократии – Грузии" Эка Цимакуридзе;
председатель НПО "Центр восточной Европы для многопартийной демократии" Леван Цуцкиридзе.
Эта комиссия будет оценивать кандидатов с точки зрения соответствия следующим критериям: добросовестность и высокая репутация, непредвзятость и независимость, профессиональные знания и практический опыт в сфере защиты прав человека.
Каждый кандидат по каждому критерию получит баллы от нуля до 10. Оценка будет проходить на основании представленных документов без собеседования. Процесс оценки завершится к 13 октября.
Страсти вокруг нового Народного защитника Грузии – все "за" и "против">>
После чего полномочные субъекты парламента (фракции, политические группы и независимые депутаты) до 21 октября представят из получивших оценку кандидатов одного или более человек для одобрения парламенту. Всего должно быть представлено не менее семи кандидатов.
Их кандидатуры будут рассмотрены на пленарном заседании, после чего начнется голосование. Для того, чтобы стать Народным защитником, кандидат должен получить наибольшее количество голосов, но не менее 90 голосов.
Народный защитник Грузии будет избран на шесть лет.
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