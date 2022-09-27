https://sputnik-georgia.ru/20220927/mvd-gruzii-rasskazalo-o-prichinakh-probok-na-granitsakh-270821904.html
МВД Грузии рассказало о причинах пробок на границах
МВД Грузии рассказало о причинах пробок на границах
Всего период с 17 по 26 сентября в Грузию с различных направлений въехали 78 742 и выехали 51 643 гражданина России 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T20:43+0400
2022-09-27T20:43+0400
2022-09-27T21:12+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Очереди на грузинской границе вызваны усиленными проверками въезжающих, говорится в заявлении МВД Грузии.По данным ведомства, всего период с 17 по 26 сентября в Грузию с различных направлений въехали 78 742 и выехали через границу страны 51 643 гражданина России.Согласно статье 12 закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства", любой иностранный гражданин проходит проверку на погранично-пропускном пункте, в результате чего ему или дают согласие на въезд в Грузию, или он получает отказ и не может пересечь границу.Около 80 тысяч граждан России въехали в Грузию за десять дней >>После объявления в России частичной мобилизации с 21 сентября на "Верхнем Ларсе" выстроились многокилометровые очереди из машин, направляющихся в Грузию.На этом фоне в стране активизировались призывы оппозиционеров, представителей неправительственных организаций и части населения к властям Грузии закрыть границу или ввести визовый режим для россиян. Власти Грузии считают это нецелесообразным, подчеркивая, что, несмотря на увеличившиеся потоки россиян, ситуация под контролем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, грузино-российская граница, мвд грузии
грузия, новости, политика, грузино-российская граница, мвд грузии
МВД Грузии рассказало о причинах пробок на границах
20:43 27.09.2022 (обновлено: 21:12 27.09.2022)
Всего период с 17 по 26 сентября в Грузию с различных направлений въехали 78 742 и выехали 51 643 гражданина России
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Очереди на грузинской границе вызваны усиленными проверками въезжающих, говорится в заявлении МВД Грузии.
По данным ведомства, всего период с 17 по 26 сентября в Грузию с различных направлений въехали 78 742 и выехали через границу страны 51 643 гражданина России.
"По причине выявления на погранично-пропускных пунктов лиц, представляющих угрозу, и проверки /опроса граждан в условиях растущего количества въезжающих, устройство погранично-пропускного пункта и дорожной инфраструктуры вызывает отчасти пробки во время передвижения, что требует большего времени для регистрации", - говорится в заявлении.
Согласно статье 12 закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства", любой иностранный гражданин проходит проверку на погранично-пропускном пункте, в результате чего ему или дают согласие на въезд в Грузию, или он получает отказ и не может пересечь границу.
После объявления в России частичной мобилизации с 21 сентября на "Верхнем Ларсе" выстроились многокилометровые очереди из машин, направляющихся в Грузию.
На этом фоне в стране активизировались призывы оппозиционеров, представителей неправительственных организаций и части населения к властям Грузии закрыть границу или ввести визовый режим для россиян. Власти Грузии считают это нецелесообразным, подчеркивая, что, несмотря на увеличившиеся потоки россиян, ситуация под контролем.