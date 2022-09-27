https://sputnik-georgia.ru/20220927/mvd-gruzii-rasskazalo-o-prichinakh-probok-na-granitsakh-270821904.html

МВД Грузии рассказало о причинах пробок на границах

МВД Грузии рассказало о причинах пробок на границах

Всего период с 17 по 26 сентября в Грузию с различных направлений въехали 78 742 и выехали 51 643 гражданина России 27.09.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Очереди на грузинской границе вызваны усиленными проверками въезжающих, говорится в заявлении МВД Грузии.По данным ведомства, всего период с 17 по 26 сентября в Грузию с различных направлений въехали 78 742 и выехали через границу страны 51 643 гражданина России.Согласно статье 12 закона "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства", любой иностранный гражданин проходит проверку на погранично-пропускном пункте, в результате чего ему или дают согласие на въезд в Грузию, или он получает отказ и не может пересечь границу.Около 80 тысяч граждан России въехали в Грузию за десять дней >>После объявления в России частичной мобилизации с 21 сентября на "Верхнем Ларсе" выстроились многокилометровые очереди из машин, направляющихся в Грузию.На этом фоне в стране активизировались призывы оппозиционеров, представителей неправительственных организаций и части населения к властям Грузии закрыть границу или ввести визовый режим для россиян. Власти Грузии считают это нецелесообразным, подчеркивая, что, несмотря на увеличившиеся потоки россиян, ситуация под контролем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, грузино-российская граница, мвд грузии