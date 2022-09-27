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Около 80 тысяч граждан России въехали в Грузию за десять дней
Около 80 тысяч граждан России въехали в Грузию за десять дней
На границе с Россией расположены полицейские группы и подразделения СГБ 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T18:17+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. В Грузию с 17 по 26 сентября через разные погранично-пропускные пункты въехали 78 742 и выехали 51 643 гражданина России, говорится в заявлении грузинского МВД.Пик пришелся на период с 23 по 26 сентября - в страну въехали 40 548 и выехали 22 929 россиян.Там же постоянно находятся подразделения СГБ Грузии для обеспечения безопасности и выявления рисков, отмечено в заявлении.Единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России является "Дарьял" (с российской стороны - "Верхний Ларс"). Ранее во вторник глава МВД Вахтанг Гомелаури сказал, что чаще всего россияне въезжают в страну именно через этот пункт пропуска. Попасть в Грузию из России можно также самолетом через третьи страны, так как между Грузией и РФ нет прямого авиасообщения.После объявления в России частичной мобилизации с 21 сентября на "Верхнем Ларсе" выстроились многокилометровые очереди из машин, направляющихся в Грузию. Почему Грузия не закрывает границу с Россией? Ответ лидера "Грузинской мечты"&gt;&gt;На этом фоне в стране активизировались призывы оппозиционеров, представителей неправительственных организаций и части населения к властям Грузии закрыть границу или ввести визовый режим для россиян. Власти Грузии считают это нецелесообразным, подчеркивая, что, несмотря на увеличившиеся потоки россиян, ситуация под контролем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, россия, тбилиси, сгб
грузия, новости, россия, тбилиси, сгб

Около 80 тысяч граждан России въехали в Грузию за десять дней

18:17 27.09.2022 (обновлено: 18:32 27.09.2022)
© photo: Sputnik / StringerРаботы по реконструкции таможенного пункта пропуска на "Верхнем Ларсе" с российской стороны
Работы по реконструкции таможенного пункта пропуска на Верхнем Ларсе с российской стороны - Sputnik Грузия, 1920, 27.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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На границе с Россией расположены полицейские группы и подразделения СГБ
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. В Грузию с 17 по 26 сентября через разные погранично-пропускные пункты въехали 78 742 и выехали 51 643 гражданина России, говорится в заявлении грузинского МВД.
Пик пришелся на период с 23 по 26 сентября - в страну въехали 40 548 и выехали 22 929 россиян.

"Для эффективного управления увеличившимся потоком со стороны Российской Федерации на погранично-пропускном пункте "Дарьял" дополнительно расположены полицейские группы как для выполнения процедур миграционного пограничного контроля, так и для обеспечения порядка и превенции возможных правонарушений на прилегающей к пункту территории", - сказано в заявлении.

Там же постоянно находятся подразделения СГБ Грузии для обеспечения безопасности и выявления рисков, отмечено в заявлении.
Единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России является "Дарьял" (с российской стороны - "Верхний Ларс"). Ранее во вторник глава МВД Вахтанг Гомелаури сказал, что чаще всего россияне въезжают в страну именно через этот пункт пропуска.

Дата

Въезд граждан России

Выезд граждан России

17 сентября

6986

7406

18 сентября

6606

6743

19 сентября

6411

6782

20 сентября

5603

6199

21 сентября

6402

6011

22 сентября

6150

6050

23 сентября

9307

6214

24 сентября

9330

6249

25 сентября

11 143

5519

26 сентября

10 804

4947

Попасть в Грузию из России можно также самолетом через третьи страны, так как между Грузией и РФ нет прямого авиасообщения.
После объявления в России частичной мобилизации с 21 сентября на "Верхнем Ларсе" выстроились многокилометровые очереди из машин, направляющихся в Грузию.
Почему Грузия не закрывает границу с Россией? Ответ лидера "Грузинской мечты">>
На этом фоне в стране активизировались призывы оппозиционеров, представителей неправительственных организаций и части населения к властям Грузии закрыть границу или ввести визовый режим для россиян. Власти Грузии считают это нецелесообразным, подчеркивая, что, несмотря на увеличившиеся потоки россиян, ситуация под контролем.
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