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Около 80 тысяч граждан России въехали в Грузию за десять дней

Около 80 тысяч граждан России въехали в Грузию за десять дней

На границе с Россией расположены полицейские группы и подразделения СГБ 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T18:17+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. В Грузию с 17 по 26 сентября через разные погранично-пропускные пункты въехали 78 742 и выехали 51 643 гражданина России, говорится в заявлении грузинского МВД.Пик пришелся на период с 23 по 26 сентября - в страну въехали 40 548 и выехали 22 929 россиян.Там же постоянно находятся подразделения СГБ Грузии для обеспечения безопасности и выявления рисков, отмечено в заявлении.Единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России является "Дарьял" (с российской стороны - "Верхний Ларс"). Ранее во вторник глава МВД Вахтанг Гомелаури сказал, что чаще всего россияне въезжают в страну именно через этот пункт пропуска. Попасть в Грузию из России можно также самолетом через третьи страны, так как между Грузией и РФ нет прямого авиасообщения.После объявления в России частичной мобилизации с 21 сентября на "Верхнем Ларсе" выстроились многокилометровые очереди из машин, направляющихся в Грузию. Почему Грузия не закрывает границу с Россией? Ответ лидера "Грузинской мечты">>На этом фоне в стране активизировались призывы оппозиционеров, представителей неправительственных организаций и части населения к властям Грузии закрыть границу или ввести визовый режим для россиян. Власти Грузии считают это нецелесообразным, подчеркивая, что, несмотря на увеличившиеся потоки россиян, ситуация под контролем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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