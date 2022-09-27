https://sputnik-georgia.ru/20220927/pochemu-gruziya-ne-zakryvaet-granitsu-s-rossiey-otvet-lidera-gruzinskoy-mechty-270803840.html

Почему Грузия не закрывает границу с Россией? Ответ лидера "Грузинской мечты"

Почему Грузия не закрывает границу с Россией? Ответ лидера "Грузинской мечты"

Появились первые данные о том, сколько граждан России въехали в Грузию после объявления частичной мобилизации 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T13:42+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. В России живет много грузин и закрытие границы с РФ в первую очередь навредит им, сказал председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. На необходимости закрытия границы с РФ, пусть даже частичной, и введении визового режима для россиян настаивают крупные оппозиционные партии, представители неправительственных организаций и часть населения. Власти Грузии считают это нецелесообразным, подчеркивая, что, несмотря на увеличившиеся потоки россиян, ситуация под контролем. Помимо этого, по словам лидера правящей партии, "есть еще много вопросов, которые нужно принимать во внимание". "Главное, что ни в коем случае не будет проблем для национальной безопасности", – подчеркнул Кобахидзе. Тема ограничения въезда россиян в Грузию активизировалась после объявления в России частичной мобилизации с 21 сентября. Вскоре на российско-грузинской границе выстроились многокилометровые очереди из машин, следующих в Грузию. Поток россиян в Грузию вырос вдвое за последние дни>>Если четыре-пять дней назад в Грузию ежедневно въезжали в целом 5-6 тысяч граждан России, то в последние два дня – 10-11 тысяч. При этом выезжают из страны около 60% от количества въезжающих, сказал ранее во вторник глава МВД Вахтанг Гомелаури журналистам. При этом он добавил, что российские граждане всегда приезжали в Грузию, поэтому не видит причин закрывать границу сейчас. Для усиления мер безопасности к КПП "Казбеги" на границе с Россией стянуты дополнительные полицейские силы. Гомелаури напомнил о том, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в свое время лично встречал россиян на границе и дарил им вино, а теперь его же соратники требуют не впускать граждан РФ в страну. Нагрузка на пропускных пунктах Грузии выросла - что происходит на Ларсе?>>Чаще всего, по словам министра, россияне въезжают в Грузию через сухопутную границу – через КПП "Верхний Ларс". Реже в страну попадают из Армении и Азербайджана или воздушным путем, при том через третьи страны, так как между Грузией и Россией нет прямого авиасообщения.Накануне служба доходов Минфина заявила, что все таможенно-пропускные пункты Грузии перешли на особый режим работы из-за увеличившегося транспортного товаропотока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта