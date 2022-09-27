https://sputnik-georgia.ru/20220927/premer-gruzii-i-prezident-world-rugby-obsudili-razvitie-regbi-v-strane-270825340.html

Премьер Грузии и президент World Rugby обсудили развитие регби в стране

Премьер Грузии и президент World Rugby обсудили развитие регби в стране

Правительство будет активно продолжать содействие развитию этого вида спорта, заявил премьер 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T23:57+0400

2022-09-27T23:57+0400

2022-09-28T00:15+0400

грузия

новости

спорт

ираклий гарибашвили

регби

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Правительство Грузии активно поддерживает развитие регби в стране, что отражается в увеличении бюджета, заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече с президентом World Rugby Биллом Бомонтом.Президент Международного совета регби Билл Бомонт прибыл в Грузию с официальным визитом 26 сентября.По информации пресс-службы правительства, стороны говорили о содействии развитию грузинского регби и успешном сотрудничестве, глава правительства поблагодарил президента World Rugby за поддержку грузинского регби и за его визит в Грузию.Детское регби в приоритете - в Грузии запускают программу "Подключайся к регби" >>По словам премьер-министра, правительство и в будущем будет активно продолжатm содействие развитию этого вида спорта.В разговоре были затронуты проекты, инициированные Союзом регби Грузии, который пользуется большой поддержкой правительства Грузии, в том числе концепция 100 новых полей на 47 локациях в разных регионах страны.Был отмечен и проект "Школьное регби", цель которого - дать ученикам по всей стране возможность играть в регби и вести здоровый образ жизни. Этот проект реализуется при поддержке благотворительного фонда "Карту", Министерства культуры, спорта и молодежи и Министерства образования и науки.Сборная Грузии улучшила свои позиции в мировом рейтинге регби >>Стороны говорили о роле фонда "Карту" в развитии и укреплении регби в Грузии. Пожертвование "Карту" на создание и развитие инфраструктуры регби превышает 100 миллионов долларов США, с помощью фонда по всей стране было построено 14 баз и 27 стадионов, что сыграло решающую роль в успехе грузинского регби.Международный совет регби World Rugbу – главная руководящая организация в регби-15 и регби-7. В состав совета входят 99 постоянных и 20 ассоциированных членов. Организация осуществляет проведение чемпионата мира – наиболее прибыльного состязания в мире регби.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, спорт, ираклий гарибашвили, регби