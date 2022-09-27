https://sputnik-georgia.ru/20220927/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-uluchshila-pozitsiyu-v-mirovom-reytinge-270787028.html

Сборная Грузии по баскетболу улучшила позицию в мировом рейтинге

Сборная Грузии по баскетболу улучшила позицию в мировом рейтинге

Согласно рейтингу, Грузия немного опережает сборную Израиля и значительно отстает от Мексики 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T07:32+0400

2022-09-27T07:32+0400

2022-09-27T07:32+0400

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сборная грузии по баскетболу

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Сборная Грузии по баскетболу поднялась на три позиции и занимает 32 место в обновленном рейтинге ФИБА.Несмотря на то, что сборная под руководством Илиаса Зуросса выиграла лишь 1 матч из 5 на групповом этапе Евробаскета и не смогла выйти из группы, она зафиксировала лучший результат в рейтинге за последние годы.Согласно рейтингу ФИБА, Грузия, имеющая 337,4 очка, немного опережает сборную Израиля, которая, кстати, продвинулась на 8 ступенек, и при этом значительно отстает от Мексики.Сборная Грузии проиграла важнейший матч Евробаскета-2022 >>Тройка лидеров, в которую вошли США, Испания и Австралия, осталась неизменной. Что касается Европы, то Грузия занимает восемнадцатое место на старом континенте.Напомним, что на Евробаскете сборная Грузии в овертайме обыграла Турцию (88:83), а также уступила Бельгии (76:79 в овертайме), Испании (64:90), Болгарии (80:92) и Черногории ( 73:81). Следующие матчи команды Илиаса Зуроса в рамках квалификационного этапа ЧМ-2023 ожидаются 11 и 14 ноября, соответственно, против Исландии (в гостях) и Италии (дома).

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