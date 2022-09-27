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"Сегодня день печали" - Илия II
"Сегодня день печали" - Илия II
Но не бойтесь, наша печаль превратится в радость, падение – в возвышение, заявил Патриарх 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T17:38+0400
2022-09-27T17:38+0400
2022-09-27T18:29+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. День падения Сухуми – это день печали, заявил во время проповеди на праздновании Воздвижения Креста Господня Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II.27 сентября отмечается в Грузии как "День памяти и надежды". В этот день на всех административных зданиях приспущены государственные флаги.Илия II добавил, что Воздвижение Креста Господня — это такой праздник, когда человек своей жизнью отображает крест. Одна линия идет к Богу, а другая — к людям."Многие люди хотели низвергнуть крест, но не смогли. Крест непоколебим, крест победитель. Поэтому мы должны воспитать наших детей силой креста, и человек победит", - подчеркнул Патриарх.Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии.Конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну.Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших, Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сухуми, грузия, новости, общество, абхазия, тбилиси, католикос-патриарх всея грузии илия ii, патриархия грузии
сухуми, грузия, новости, общество, абхазия, тбилиси, католикос-патриарх всея грузии илия ii, патриархия грузии
"Сегодня день печали" - Илия II
17:38 27.09.2022 (обновлено: 18:29 27.09.2022)
Но не бойтесь, наша печаль превратится в радость, падение – в возвышение, заявил Патриарх
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. День падения Сухуми – это день печали, заявил во время проповеди на праздновании Воздвижения Креста Господня Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия II.
27 сентября отмечается в Грузии как "День памяти и надежды". В этот день на всех административных зданиях приспущены государственные флаги.
"Сегодня день печали – падение Сухуми. Но не бойтесь, наша печаль превратится в радость, падение – в возвышение… Вот сейчас много печальных людей, много чужих людей приехало в Грузию, но мы смотрим на будущее с надеждой", - сказал Патриарх.
Илия II добавил, что Воздвижение Креста Господня — это такой праздник, когда человек своей жизнью отображает крест. Одна линия идет к Богу, а другая — к людям.
"Многие люди хотели низвергнуть крест, но не смогли. Крест непоколебим, крест победитель. Поэтому мы должны воспитать наших детей силой креста, и человек победит", - подчеркнул Патриарх.
Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии.
Конфликт разразился после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани дал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой "абхазской гвардии" открыли огонь по грузинским военным, началось вооруженное противостояние, переросшее в войну.
Война продлилась 13 месяцев и 13 дней. Ее следствием стали несколько сотен тысяч вынужденных переселенцев, несколько десятков тысяч погибших, Тбилиси потерял контроль над территорией Абхазии. Во время вооруженного противостояния с грузинской стороны погибло порядка 15 тысяч человек.