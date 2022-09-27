https://sputnik-georgia.ru/20220927/stoimost-stroitelstva-v-gruzii-prodolzhaet-rasti--novye-dannye-statistiki-270793744.html

Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики

Стоимость строительства в Грузии продолжает расти – новые данные статистики

Увеличение годового индекса строительства в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 11,8% 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T09:01+0400

2022-09-27T09:01+0400

2022-09-27T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Индекс стоимости строительства в Грузии за второй квартал 2022 года вырос на 11,7% по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года, сообщает Национальная служба статистики Грузии "Сакстат".По данным ведомства, увеличение годового индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 11,8%, а также роста заработной платы рабочих на 8,5%.В тоже время индекс стоимости строительства в Грузии за второй квартал 2022 года вырос на 7,2% по сравнению с первым кварталом 2022 года, сообщает "Сакстат".Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика >>Изменение в основном произошло за счет снижения на 16,4% заработной платы рабочих.В первом полугодии 2022 года в Грузии было введено в эксплуатацию 1 168 объектов общей площадью 1,25 миллиона квадратных метров. По сравнению с январем-июнем 2021 года, за отчетный период число введенных в эксплуатацию объектов выросло на 52,3%, а площадь выросла на 3,5%.

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грузия, экономика, новости, национальная служба статистики грузии "сакстат", статистика, строительство, цены