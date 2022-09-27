https://sputnik-georgia.ru/20220927/v-turtsii-proizoshlo-zemletryasenie-ego-oschutili-i-v-gruzii-270818152.html

В Турции произошло землетрясение: его ощутили и в Грузии

В Турции произошло землетрясение: его ощутили и в Грузии

Сведений о жертвах и разрушениях не поступало 27.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-27T18:31+0400

2022-09-27T18:31+0400

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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 64 километрах от государственной границы Грузии на территории Турции, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Подземные толчки были зафиксированы в 18:08 по местному времени. Их ощутили и в Грузии.Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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