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В Турции произошло землетрясение: его ощутили и в Грузии
В Турции произошло землетрясение: его ощутили и в Грузии
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало 27.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-27T18:31+0400
2022-09-27T18:31+0400
2022-09-27T18:33+0400
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ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 64 километрах от государственной границы Грузии на территории Турции, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга. Подземные толчки были зафиксированы в 18:08 по местному времени. Их ощутили и в Грузии.Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало. Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, турция, грузия, землетрясение
новости, турция, грузия, землетрясение
В Турции произошло землетрясение: его ощутили и в Грузии
18:31 27.09.2022 (обновлено: 18:33 27.09.2022)
Сведений о жертвах и разрушениях не поступало
ТБИЛИСИ, 27 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в 64 километрах от государственной границы Грузии на территории Турции, говорится на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки были зафиксированы в 18:08 по местному времени. Их ощутили и в Грузии.
Сведений о разрушениях и пострадавших не поступало.
Грузия – страна средней сейсмической активности. Самое мощное землетрясение, зафиксированное в Грузии, магнитудой 7,0 произошло в 1991 году в регионах Рача и Имерети (Западная Грузия). Интенсивность в эпицентре была 9 баллов. Это землетрясение повлекло за собой гибель порядка 200 человек, были разрушены почти 46 тысяч домов и тысяча промышленных объектов.