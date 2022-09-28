https://sputnik-georgia.ru/20220928/gruziya-i-oae-nachali-peregovory-o-svobodnoy-torgovle-270827170.html

Грузия и ОАЭ начали переговоры о свободной торговле

Грузия и ОАЭ начали переговоры о свободной торговле

Товарооборот между Грузией и ОАЭ за восемь месяцев 2022 года составил примерно 160 миллионов долларов 28.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-28T09:01+0400

2022-09-28T09:01+0400

2022-09-28T09:01+0400

грузия

новости

экономика

оаэ

геннадий арвеладзе

соглашение о свободной торговле

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23669/06/236690642_0:249:3600:2274_1920x0_80_0_0_654efbf510d9f0f58d6b2a1eeceac816.jpg

ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Грузия и Объединенные Арабские Эмираты начали первый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле.С грузинской стороны правительственную группу на переговорах возглавляет замглавы Минэкономики Геннадий Арвеладзе.По его словам, всеобъемлющее соглашение об экономическом партнерстве потенциально будет охватывать торговлю товарами, правила их происхождения, таможенное администрирование и содействие торговле, санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле, меры торговой защиты, инвестиции, торговлю услугами, цифровую торговлю и многие другие вопросы.В целях развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года министры экономики двух стран приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами".В Грузии ждут больше туристов из ОАЭ и Саудовской Аравии >>Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма.ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. Товарооборот между Грузией и ОАЭ за восемь месяцев 2022 года составил примерно 160 миллионов долларов, что на 82,4% больше аналогичных данных 2021 года. В прошлом году в январе-августе страны наторговали на сумму 87,6 миллиона долларов.Кроме того, с лета текущего года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

оаэ

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, оаэ, геннадий арвеладзе, соглашение о свободной торговле