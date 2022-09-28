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Грузия и ОАЭ начали переговоры о свободной торговле
Грузия и ОАЭ начали переговоры о свободной торговле
Товарооборот между Грузией и ОАЭ за восемь месяцев 2022 года составил примерно 160 миллионов долларов 28.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-28T09:01+0400
2022-09-28T09:01+0400
2022-09-28T09:01+0400
грузия
новости
экономика
оаэ
геннадий арвеладзе
соглашение о свободной торговле
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Грузия и Объединенные Арабские Эмираты начали первый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле.С грузинской стороны правительственную группу на переговорах возглавляет замглавы Минэкономики Геннадий Арвеладзе.По его словам, всеобъемлющее соглашение об экономическом партнерстве потенциально будет охватывать торговлю товарами, правила их происхождения, таможенное администрирование и содействие торговле, санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле, меры торговой защиты, инвестиции, торговлю услугами, цифровую торговлю и многие другие вопросы.В целях развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года министры экономики двух стран приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами".В Грузии ждут больше туристов из ОАЭ и Саудовской Аравии >>Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма.ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. Товарооборот между Грузией и ОАЭ за восемь месяцев 2022 года составил примерно 160 миллионов долларов, что на 82,4% больше аналогичных данных 2021 года. В прошлом году в январе-августе страны наторговали на сумму 87,6 миллиона долларов.Кроме того, с лета текущего года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, оаэ, геннадий арвеладзе, соглашение о свободной торговле
грузия, новости, экономика, оаэ, геннадий арвеладзе, соглашение о свободной торговле
Грузия и ОАЭ начали переговоры о свободной торговле
Товарооборот между Грузией и ОАЭ за восемь месяцев 2022 года составил примерно 160 миллионов долларов
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Грузия и Объединенные Арабские Эмираты начали первый раунд переговоров по соглашению о свободной торговле.
С грузинской стороны правительственную группу на переговорах возглавляет замглавы Минэкономики Геннадий Арвеладзе.
"На основании соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве с ОАЭ Грузия воспользуется режимом свободной торговли с Эмиратами, что означает, что для Грузии, местных производителей будет дополнительно открыт 10-миллионный рынок с высокой покупательной способностью", - заявил Арвеладзе журналистам.
По его словам, всеобъемлющее соглашение об экономическом партнерстве потенциально будет охватывать торговлю товарами, правила их происхождения, таможенное администрирование и содействие торговле, санитарные и фитосанитарные меры, технические барьеры в торговле, меры торговой защиты, инвестиции, торговлю услугами, цифровую торговлю и многие другие вопросы.
В целях развития экономических, торговых и инвестиционных отношений между Грузией и ОАЭ в декабре 2020 года министры экономики двух стран приняли решение начать переговоры по соглашению о свободной торговле, а 9 мая 2022 года был подписан "Документ об условиях переговоров по соглашению о всеобъемлющем экономическом партнерстве между Грузией и Объединенными Арабскими Эмиратами".
Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма.
ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. Товарооборот между Грузией и ОАЭ за восемь месяцев 2022 года составил примерно 160 миллионов долларов, что на 82,4% больше аналогичных данных 2021 года. В прошлом году в январе-августе страны наторговали на сумму 87,6 миллиона долларов.
Кроме того, с лета текущего года между странами начал действовать безвизовый режим. Владельцы обычных паспортов двух стран смогут въезжать без визы и находиться на территории государства другой стороны не более 90 дней с даты въезда в страну.