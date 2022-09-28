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Кутаисскому международному аэропорту исполнилось 10 лет

Кутаисскому международному аэропорту исполнилось 10 лет

Кутаисский аэропорт заслуженно считается главными воздушными вратами Грузии в страны Европы, сказала Арчуадзе 28.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-28T13:53+0400

2022-09-28T13:53+0400

2022-09-28T13:53+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Кутаисскому аэропорту имени Давида Агмашенебели исполнилось 10 лет со дня его открытия после капитального ремонта, сообщает пресс-служба Объединения аэропортов Грузии.За десять лет Кутаисский аэропорт обслужил до 4 миллионов пассажиров и совершил более 15 тысяч рейсов.Кутаисский аэропорт является вторым по величине аэропортом в стране со среднегодовым ростом в 30% и одним из самых быстрорастущих в Европе на сегодняшний день, заявила директор Объединения Тамар Арчуадзе.Она поздравила сотрудников и пассажиров аэропорта с юбилеем и отметила, что в ближайшие годы развитие аэропорта продолжится.Арчуадзе подчеркнула, что Кутаисский аэропорт заслуженно считается главными воздушными вратами Грузии в страны Европы."Это аэропорт, откуда выполняется самое большое количество прямых рейсов из Грузии в Европу", - сказала Арчуадзе.Десять лет назад в Кутаисском аэропорту были обновлены взлетно-посадочная полоса, стоянки самолетов, построен новый терминал и штурманская вышка.Доходы от туризма превысили 2 миллиарда долларов>>В августе 2022 года пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту вырос на 27% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, когда в стране был установлен рекорд по туризму. В прошлом месяце аэропорт обслужил 111 566 пассажиров, тогда как в августе 2019 года их было 87 969.В августе в Кутаисском аэропорту было совершено 450 рейсов, что на 64% больше данных за август 2019 года (274 рейса). На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают шесть авиакомпаний, выполняющих рейсы по 28 направлениям в 17 стран Европы, Азии и Ближнего Востока.В 2023 году управляющая компания аэропорта рассчитывает обслужить в аэропорту Кутаиси до миллиона пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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