Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220928/posla-belarusi-vyzvali-v-mid-gruzii-v-znak-protesta-270850340.html
Посла Беларуси вызвали в МИД Грузии в знак протеста
Посла Беларуси вызвали в МИД Грузии в знак протеста
Лукашенко посетил неподконтрольную властям Грузии территорию в среду 28.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-28T18:08+0400
2022-09-28T18:08+0400
политика
грузия
новости
александр лукашенко
владимир путин
абхазия
беларусь
мид грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/1c/270849359_0:8:1806:1024_1920x0_80_0_0_bacedca27fcb8abd1fc1478b3fcd3a17.jpg
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Посла Беларуси Анатолия Лиса вызвали в МИД Грузии, опротестовав тем самым визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Абхазию, говорится в сообщении министерства. Лукашенко посетил неподконтрольную властям Грузии территорию Абхазии в среду. На встрече с де-факто президентом республики Асланом Бжания Лукашенко сказал, что накануне обсуждал проблемы Абхазии с президентом РФ Владимиром Путиным - стороны "пришли к выводу, что Абхазию нельзя бросать" и ей надо помогать.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.День падения Сухуми – грузинские политики почтили память героев&gt;&gt;Беларусь независимость Абхазии и Южной Осетии не признавала. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
абхазия
беларусь
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/09/1c/270849359_217:0:1590:1030_1920x0_80_0_0_a277fad3737628d38c80c363da801c5f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, грузия, новости, александр лукашенко, владимир путин, абхазия, беларусь, мид грузии
политика, грузия, новости, александр лукашенко, владимир путин, абхазия, беларусь, мид грузии

Посла Беларуси вызвали в МИД Грузии в знак протеста

18:08 28.09.2022
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of GeorgiaПосол Беларуси в Грузии Анатолий Лис в МИД
Посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис в МИД - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2022
© Courtesy of Ministry of Foreign Affairs of Georgia
Подписаться на
НовостиTelegram
Лукашенко посетил неподконтрольную властям Грузии территорию в среду
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Посла Беларуси Анатолия Лиса вызвали в МИД Грузии, опротестовав тем самым визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Абхазию, говорится в сообщении министерства.
Лукашенко посетил неподконтрольную властям Грузии территорию Абхазии в среду. На встрече с де-факто президентом республики Асланом Бжания Лукашенко сказал, что накануне обсуждал проблемы Абхазии с президентом РФ Владимиром Путиным - стороны "пришли к выводу, что Абхазию нельзя бросать" и ей надо помогать.
"Грузинская сторона выразила крайнюю озабоченность по этому поводу и потребовала дополнительных разъяснений от белорусской стороны", - говорится в сообщении.
Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.
День падения Сухуми – грузинские политики почтили память героев>>
Беларусь независимость Абхазии и Южной Осетии не признавала.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА
Все материалы
ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ТУРИЗМ
Россия
Мультимедиа
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0