https://sputnik-georgia.ru/20220928/posla-belarusi-vyzvali-v-mid-gruzii-v-znak-protesta-270850340.html

Посла Беларуси вызвали в МИД Грузии в знак протеста

Посла Беларуси вызвали в МИД Грузии в знак протеста

Лукашенко посетил неподконтрольную властям Грузии территорию в среду 28.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-28T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Посла Беларуси Анатолия Лиса вызвали в МИД Грузии, опротестовав тем самым визит белорусского лидера Александра Лукашенко в Абхазию, говорится в сообщении министерства. Лукашенко посетил неподконтрольную властям Грузии территорию Абхазии в среду. На встрече с де-факто президентом республики Асланом Бжания Лукашенко сказал, что накануне обсуждал проблемы Абхазии с президентом РФ Владимиром Путиным - стороны "пришли к выводу, что Абхазию нельзя бросать" и ей надо помогать.Грузия потеряла контроль над Абхазией и Цхинвальским регионом (Южная Осетия) после вооруженных конфликтов в начале 1990-х годов, а после августовских событий 2008 года Россия признала их независимость.День падения Сухуми – грузинские политики почтили память героев>>Беларусь независимость Абхазии и Южной Осетии не признавала. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, александр лукашенко, владимир путин, абхазия, беларусь, мид грузии