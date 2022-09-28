https://sputnik-georgia.ru/20220928/probki-na-dorogakh-i-davka-v-transporte--mer-tbilisi-nazval-prichiny-270836430.html
Пробки на дорогах и давка в транспорте – мэр Тбилиси назвал причины
Пробки на дорогах и давка в транспорте – мэр Тбилиси назвал причины
Гости и жители Тбилиси столкнулись с серьзными проблемами на дорогах 28.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-28T13:39+0400
2022-09-28T13:39+0400
2022-09-28T13:39+0400
грузия
новости
каха каладзе
царица кетеван
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Тбилиси столкнулся с проблемой пробок на дорогах, а также с проблемой перегруженности общественного транспорта, однако мэрия города делает все возможное для изменения ситуации, заявил мэр столица Каха Каладзе.По словам Каладзе, справедливая критика и советы приемлемы, поскольку во время осуществления важных проектов необходима поддержка граждан.Именно с этой целью, по словам мэра, в столице проводятся важные инфраструктурные работы."Да, к сожалению, есть дискомфорт. Два важных узла – проспекты Царицы Кетеван и Меликишвили перерыты. Однако мы делаем это, чтобы привести все в порядок, и чтобы передвижение в городе было комфортным", – отметил Каладзе.По словам мэра, когда в городе создаются пробки, общественный транспорт не может полноценно обслуживать пассажиров."Например, вчера общественный транспорт не смог сделать 1 650 оборотов. Это значит, что не смог обслужить жителей Тбилиси 1 650 раз. Это примерно 100 тысяч пассажиров. Это огромная цифра", – отметил он.Мэрия Тбилиси нашла способ борьбы с пробками>>Когда работы завершатся, общественный транспорт в Тбилиси будет самым быстрым, доступным и комфортным, уверен Каладзе.При этом мэр отметил рост количества автомобилей в столице. К примеру, если в декабре прошлого года в столице ежедневно передвигались 460 тысяч автомобилей, то на сегодняшний день количество частных автомобилей увеличилось до 590 тысяч."Это, безусловно, является проблемой. Соответственно, все это необходимо привести в порядок", – заявил Каладзе.По его словам, в течение многих лет огромной проблемой был общественный транспорт."Мы начали ее решать, начали реформу. Вызовы есть и сегодня, но мы последовательны и знаем, что нужно сделать для решения проблем", – отметил он.Как отметил Каладзе, годами город обслуживали неисправные автобусы, которые в результате реформы были заменены новым общественным транспортом. По словам мэра, после полного обновления общественного транспорта важно увеличить доступ к нему, и сейчас мэрия работает именно в этом направлении."Следующим шагом является увеличение комфорта и доступа к общественному транспорту", – отметил мэр.По информации Каладзе, общественный транспорт в течение дня перевозит примерно 1,3 миллиона пассажиров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, каха каладзе, царица кетеван, тбилиси
грузия, новости, каха каладзе, царица кетеван, тбилиси
Пробки на дорогах и давка в транспорте – мэр Тбилиси назвал причины
Гости и жители Тбилиси столкнулись с серьзными проблемами на дорогах
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. Тбилиси столкнулся с проблемой пробок на дорогах, а также с проблемой перегруженности общественного транспорта, однако мэрия города делает все возможное для изменения ситуации, заявил мэр столица Каха Каладзе.
По словам Каладзе, справедливая критика и советы приемлемы, поскольку во время осуществления важных проектов необходима поддержка граждан.
"Очевидно, что у нас есть проблемы и вызовы. Никто от этого не убегает. Наоборот, мы пытаемся все решать на благо города… Сегодня в столице есть проблема с передвижением и это не вызвано одной конкретной причиной. Безусловно, ежегодно растет количество автомобилей, однако мы должны противопоставить этому комфортный и доступный общественный транспорт", – заявил Каладзе на заседании столичного правительства.
Именно с этой целью, по словам мэра, в столице проводятся важные инфраструктурные работы.
"Да, к сожалению, есть дискомфорт. Два важных узла – проспекты Царицы Кетеван и Меликишвили перерыты. Однако мы делаем это, чтобы привести все в порядок, и чтобы передвижение в городе было комфортным", – отметил Каладзе.
По словам мэра, когда в городе создаются пробки, общественный транспорт не может полноценно обслуживать пассажиров.
"Например, вчера общественный транспорт не смог сделать 1 650 оборотов. Это значит, что не смог обслужить жителей Тбилиси 1 650 раз. Это примерно 100 тысяч пассажиров. Это огромная цифра", – отметил он.
Когда работы завершатся, общественный транспорт в Тбилиси будет самым быстрым, доступным и комфортным, уверен Каладзе.
При этом мэр отметил рост количества автомобилей в столице. К примеру, если в декабре прошлого года в столице ежедневно передвигались 460 тысяч автомобилей, то на сегодняшний день количество частных автомобилей увеличилось до 590 тысяч.
"Это, безусловно, является проблемой. Соответственно, все это необходимо привести в порядок", – заявил Каладзе.
По его словам, в течение многих лет огромной проблемой был общественный транспорт.
"Мы начали ее решать, начали реформу. Вызовы есть и сегодня, но мы последовательны и знаем, что нужно сделать для решения проблем", – отметил он.
Как отметил Каладзе, годами город обслуживали неисправные автобусы, которые в результате реформы были заменены новым общественным транспортом. По словам мэра, после полного обновления общественного транспорта важно увеличить доступ к нему, и сейчас мэрия работает именно в этом направлении.
"Следующим шагом является увеличение комфорта и доступа к общественному транспорту", – отметил мэр.
По информации Каладзе, общественный транспорт в течение дня перевозит примерно 1,3 миллиона пассажиров.