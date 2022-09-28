https://sputnik-georgia.ru/20220928/vynuzhdennym-pereselentsam-i-ekomigrantam-v-gruzii-pomogut-s-zarabotkom-270827324.html

Вынужденным переселенцам и экомигрантам в Грузии помогут с заработком

Вынужденным переселенцам и экомигрантам в Грузии помогут с заработком

На данном этапе в рамках программы будет профинансировано 100 вынужденных переселенцев 28.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-28T10:02+0400

2022-09-28T10:02+0400

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грузия

новости

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вынужденные переселенцы

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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. В Грузии начался прием заявок на участие в грантовой программе по содействию самозанятости, сообщает Агентство по делам вынужденно перемещенных лиц, экомигрантов и обеспечения средствами к существованию.По информации Агентства, инструменты и техника будут переданы вынужденно перемещенным лицам (ВПЛ) для поддержки их профессиональной деятельности и создания источника дохода.Принять участие в программе могут вынужденно перемещенные лица, окончившие профучилище, а также ВПЛ и экомигранты, чья профессиональная деятельность подтверждена каким-либо документом, говорится в сообщении.Трудоустройство неимущих в Грузии - первые проблемы >>Переселенцы и экомигранты сами выберут профессиональные инструменты стоимостью 2 тысячи лари (706,7 доллара), которые помогут им начать или расширить свою деятельность. На данном этапе в рамках программы будет профинансировано 100 вынужденных переселенцев.Заявки желающих принять участие в грантовой программе принимаются в Агентстве и его территориальных подразделениях до 26 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, вынужденные переселенцы