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https://sputnik-georgia.ru/20220928/vynuzhdennym-pereselentsam-i-ekomigrantam-v-gruzii-pomogut-s-zarabotkom-270827324.html
Вынужденным переселенцам и экомигрантам в Грузии помогут с заработком
Вынужденным переселенцам и экомигрантам в Грузии помогут с заработком
На данном этапе в рамках программы будет профинансировано 100 вынужденных переселенцев 28.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-28T10:02+0400
2022-09-28T10:02+0400
грузия
новости
общество
вынужденные переселенцы
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ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. В Грузии начался прием заявок на участие в грантовой программе по содействию самозанятости, сообщает Агентство по делам вынужденно перемещенных лиц, экомигрантов и обеспечения средствами к существованию.По информации Агентства, инструменты и техника будут переданы вынужденно перемещенным лицам (ВПЛ) для поддержки их профессиональной деятельности и создания источника дохода.Принять участие в программе могут вынужденно перемещенные лица, окончившие профучилище, а также ВПЛ и экомигранты, чья профессиональная деятельность подтверждена каким-либо документом, говорится в сообщении.Трудоустройство неимущих в Грузии - первые проблемы &gt;&gt;Переселенцы и экомигранты сами выберут профессиональные инструменты стоимостью 2 тысячи лари (706,7 доллара), которые помогут им начать или расширить свою деятельность. На данном этапе в рамках программы будет профинансировано 100 вынужденных переселенцев.Заявки желающих принять участие в грантовой программе принимаются в Агентстве и его территориальных подразделениях до 26 октября.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, вынужденные переселенцы
грузия, новости, общество, вынужденные переселенцы

Вынужденным переселенцам и экомигрантам в Грузии помогут с заработком

10:02 28.09.2022
© photo: Sputnik / StringerВид на город Тбилиси и на улицу Пушкина и спуск к Бараташвили
Вид на город Тбилиси и на улицу Пушкина и спуск к Бараташвили - Sputnik Грузия, 1920, 28.09.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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На данном этапе в рамках программы будет профинансировано 100 вынужденных переселенцев
ТБИЛИСИ, 28 сен — Sputnik. В Грузии начался прием заявок на участие в грантовой программе по содействию самозанятости, сообщает Агентство по делам вынужденно перемещенных лиц, экомигрантов и обеспечения средствами к существованию.
По информации Агентства, инструменты и техника будут переданы вынужденно перемещенным лицам (ВПЛ) для поддержки их профессиональной деятельности и создания источника дохода.
Принять участие в программе могут вынужденно перемещенные лица, окончившие профучилище, а также ВПЛ и экомигранты, чья профессиональная деятельность подтверждена каким-либо документом, говорится в сообщении.
Трудоустройство неимущих в Грузии - первые проблемы >>
Переселенцы и экомигранты сами выберут профессиональные инструменты стоимостью 2 тысячи лари (706,7 доллара), которые помогут им начать или расширить свою деятельность. На данном этапе в рамках программы будет профинансировано 100 вынужденных переселенцев.
Заявки желающих принять участие в грантовой программе принимаются в Агентстве и его территориальных подразделениях до 26 октября.
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