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Чем вызван рост цен на недвижимость в Грузии: объяснение Нацбанка
Чем вызван рост цен на недвижимость в Грузии: объяснение Нацбанка
Одним из факторов роста цен на жилье регулятор называет увеличение притока мигрантов в Грузию 29.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-29T23:29+0400
2022-09-29T23:29+0400
2022-09-29T23:29+0400
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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Рост цен на рынке продажи и аренды недвижимости вызван высоким спросом и увеличившимися расходами на строительство, говорится в отчете комитета монетарной политики Нацбанка Грузии.По данным регулятора рынок был устойчивым до кризиса, вызванного пандемией, что дало возможность в последующий после кризиса период своевременно справится с вызовами, исходя из этого резкого изменения цен на недвижимость не происходило до текущего года.Вторым фактором роста цен на жилье регулятор называет увеличение притока мигрантов в Грузию и соответственно высокий спрос на недвижимость.Третьим фактором Нацбанк называет увеличение расходов на строительство.По данным Национальной службы статистики, Индекс стоимости строительства в Грузии за второй квартал 2022 года вырос на 11,7% по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года. Увеличение годового индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 11,8%, а также роста заработной платы рабочих на 8,5%.Нацбанк Грузии разрешил выдавать кредиты до 200 тысяч лари в долларах >>При этом Нацбанк не исключает, что события на Украине могут создать угрозу стабильности рынка недвижимости."Реализация накопившихся на рынке недвижимости рисков может значительно сказаться на качестве активов банков, и, соответственно, стать риском для финансовой стабильности", - отмечает регулятор.По данным Нацбанка, он внимательно следит за ситуацией на рынке недвижимости страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
грузия, новости, экономика, национальный банк грузии
Чем вызван рост цен на недвижимость в Грузии: объяснение Нацбанка
Одним из факторов роста цен на жилье регулятор называет увеличение притока мигрантов в Грузию
ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Рост цен на рынке продажи и аренды недвижимости вызван высоким спросом и увеличившимися расходами на строительство, говорится в отчете комитета монетарной политики Нацбанка Грузии.
По данным регулятора рынок был устойчивым до кризиса, вызванного пандемией, что дало возможность в последующий после кризиса период своевременно справится с вызовами, исходя из этого резкого изменения цен на недвижимость не происходило до текущего года.
"В текущем году наблюдается динамика роста цен как в лари так и долларах. Эта динамика фиксируется и в других странах, особенно после начала пандемии,, что в определенной части связано с переходом на работу в онлайн режиме и соответственно необходимостью улучшить рабочие условия", - отмечается в сообщении Нацбанка.
Вторым фактором роста цен на жилье регулятор называет увеличение притока мигрантов в Грузию и соответственно высокий спрос на недвижимость.
Третьим фактором Нацбанк называет увеличение расходов на строительство.
По данным Национальной службы статистики, Индекс стоимости строительства в Грузии за второй квартал 2022 года вырос на 11,7% по сравнению с соответствующим кварталом 2021 года. Увеличение годового индекса в основном произошло за счет роста цен на строительные материалы на 11,8%, а также роста заработной платы рабочих на 8,5%.
При этом Нацбанк не исключает, что события на Украине могут создать угрозу стабильности рынка недвижимости.
"Реализация накопившихся на рынке недвижимости рисков может значительно сказаться на качестве активов банков, и, соответственно, стать риском для финансовой стабильности", - отмечает регулятор.
По данным Нацбанка, он внимательно следит за ситуацией на рынке недвижимости страны.