https://sputnik-georgia.ru/20220929/rtveli-2022-v-kakheti-pererabotano-200-tysyach-tonn-vinograda-270890636.html

Ртвели 2022: в Кахети переработано 200 тысяч тонн винограда

Ртвели 2022: в Кахети переработано 200 тысяч тонн винограда

В рамках программы реализовать свой урожай смогут до 25 тысяч фермеров-виноградарей 29.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-29T22:39+0400

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ТБИЛИСИ, 29 сен — Sputnik. Виноград на заводы в рамках Ртвели-2022 сдали более 17 тысяч фермеров региона Кахети, заработав более 200 миллионов лари (70,7 миллиона долларов), сообщает Минсельхоз Грузии.Сезон сбора урожая и его сдача на заводы традиционно начались в муниципалитетах Дедоплисцкаро и Сигнаги (Восточная Грузия). На данный момент Ртвели в активной фазе практически во всех районах, кроме Сагареджо, где собирать виноград начинают немного позже.По информации ведомства, больше всего винограда переработано в муниципалитете Кварели.В целях сохранения положительной динамики развития винодельческой отрасли правительство принято решение о субсидировании урожая винограда и в 2022 году.Предприятие, которое закупит у фермера не менее 100 тонн винограда сортов "Ркацители" и "Кахури мцване" на сумму не менее 90 тетри (31,8 цента) за килограмм, получит субсидию в размере 35 тетри (12,4 цента).Грузию ждет рекордный урожай винограда – премьер >>В рамках программы реализовать свой урожай смогут до 25 тысяч фермеров-виноградарей. Субсидирование винограда в этом году обойдется государству примерно в 150 миллионов лари (53 млн долларов).К этому времени в координационном штабе зарегистрированы более 400 винных компаний и погребов, которые поэтапно подключаются к процессу приема-переработки винограда.В текущем году в Грузии ожидается рекордный урожай винограда – около 300 тысяч тонн.

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