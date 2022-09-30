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Часть центра Тбилиси перекроют в связи с празднованием "Тбилисоба"
Часть центра Тбилиси перекроют в связи с празднованием "Тбилисоба"
В центре города на "Тбилисоба" проходят праздничные ярмарки и устраиваются народные гуляния 30.09.2022, Sputnik Грузия
2022-09-30T10:02+0400
2022-09-30T10:02+0400
2022-09-30T10:02+0400
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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В районе площади Европы в центре Тбилиси будет закрыто движение транспорта с 00:00 30 сентября по 06:00 3 октября из-за мероприятий в связи с празднованием "Тбилисоба".Тбилисоба – день города Тбилиси. Отмечается ежегодно в начале октября. В этот день в центре города, как правило, проходят праздничные ярмарки и устраиваются народные гуляния.В частности, движение будет закрыто на мосту Метехи, на участке от площади Вахтанга Горгасали до Метехского моста, на Метехском подъеме и на участке, связывающем площадь Европы через тоннель с набережной имени Ноэ Жордания.Схема движения транспортаВ период действия ограничений по правому берегу Куры автомобили смогут проехать с улицы Горгасали в сторону набережной Звиада Гамсахурдия и в сторону улицы Коте Апхази."Тбилисоба 2022" - подробная программа мероприятий >>На левом берегу Куры автомобили смогут проехать по набережной имени Ноэ Жордания.В связи с новой схемой движения изменится и график движения общественного транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, общество, тбилиси, тбилисоба
грузия, новости, общество, тбилиси, тбилисоба
Часть центра Тбилиси перекроют в связи с празднованием "Тбилисоба"
В центре города на "Тбилисоба" проходят праздничные ярмарки и устраиваются народные гуляния
ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В районе площади Европы в центре Тбилиси будет закрыто движение транспорта с 00:00 30 сентября по 06:00 3 октября из-за мероприятий в связи с празднованием "Тбилисоба".
Тбилисоба – день города Тбилиси. Отмечается ежегодно в начале октября. В этот день в центре города, как правило, проходят праздничные ярмарки и устраиваются народные гуляния.
В частности, движение будет закрыто на мосту Метехи, на участке от площади Вахтанга Горгасали до Метехского моста, на Метехском подъеме и на участке, связывающем площадь Европы через тоннель с набережной имени Ноэ Жордания.
Схема движения транспорта
В период действия ограничений по правому берегу Куры автомобили смогут проехать с улицы Горгасали в сторону набережной Звиада Гамсахурдия и в сторону улицы Коте Апхази.
На левом берегу Куры автомобили смогут проехать по набережной имени Ноэ Жордания.
В связи с новой схемой движения изменится и график движения общественного транспорта.