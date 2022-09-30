https://sputnik-georgia.ru/20220930/chast-tsentra-tbilisi-perekroyut-v-svyazi-s-prazdnovaniem-tbilisoba-270894757.html

Часть центра Тбилиси перекроют в связи с празднованием "Тбилисоба"

Часть центра Тбилиси перекроют в связи с празднованием "Тбилисоба"

В центре города на "Тбилисоба" проходят праздничные ярмарки и устраиваются народные гуляния 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T10:02+0400

2022-09-30T10:02+0400

2022-09-30T10:02+0400

грузия

новости

общество

тбилиси

тбилисоба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23765/14/237651485_0:75:2000:1200_1920x0_80_0_0_358be7e891f9cb606211ee9ef50ae7de.jpg

ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. В районе площади Европы в центре Тбилиси будет закрыто движение транспорта с 00:00 30 сентября по 06:00 3 октября из-за мероприятий в связи с празднованием "Тбилисоба".Тбилисоба – день города Тбилиси. Отмечается ежегодно в начале октября. В этот день в центре города, как правило, проходят праздничные ярмарки и устраиваются народные гуляния.В частности, движение будет закрыто на мосту Метехи, на участке от площади Вахтанга Горгасали до Метехского моста, на Метехском подъеме и на участке, связывающем площадь Европы через тоннель с набережной имени Ноэ Жордания.Схема движения транспортаВ период действия ограничений по правому берегу Куры автомобили смогут проехать с улицы Горгасали в сторону набережной Звиада Гамсахурдия и в сторону улицы Коте Апхази."Тбилисоба 2022" - подробная программа мероприятий >>На левом берегу Куры автомобили смогут проехать по набережной имени Ноэ Жордания.В связи с новой схемой движения изменится и график движения общественного транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, тбилиси, тбилисоба