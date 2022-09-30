https://sputnik-georgia.ru/20220930/gruzinskaya-pikhta-prodolzhit-pokoryat-evropu-270895086.html

Грузинская пихта продолжит покорять Европу

Грузинская пихта продолжит покорять Европу

Семена пихтовой шишки экспортируются из Грузии в Европу и США для выращивания новогодних елок 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T07:32+0400

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грузия

новости

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национальное агентство окружающей среды

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Национальное агентство окружающей среды Минсельхоза Грузии выдало лицензии на пользование пихтовыми шишками в районах Рача-Лечхуми, Квемо-Сванети, Самцхе-Джавахети и Гурия посредством аукциона, говорится в сообщении на сайте ведомства.Семена пихтовой шишки экспортируются из Грузии в Европу и США для выращивания новогодних елок.В результате указанного аукциона по 20 лотам было реализовано 215 тонн ресурсов пихтовых шишек. Сумма, подлежащая уплате в государственный бюджет, составила 1 630 056 лари.Согласно условию выданной лицензии, квота семян пихтовой шишки будет полностью освоена и экспортирована, что будет способствовать росту экспортного потенциала страны и занятости местного населения.Грузинские улитки отправились на экспорт в Италию >>По данным из открытых источников, вывоз шишек из Грузии был начат еще в советский период. В 1990-е годы объемы экспорта пихтовых шишек составляли до 20 тонн в год. Причем, всего до двух тонн из этого объема представляли собой шишки из Боржоми. Тогда, как основная масса - до 18 тонн - приходилась на шишки из региона Рача, которые считаются самыми лучшими.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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