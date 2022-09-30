https://sputnik-georgia.ru/20220930/kvartiry-vynuzhdennym-pereselentsam-v-gruzii-prodolzhat-stroit-i-v-2023-godu-270924877.html

Квартиры вынужденным переселенцам в Грузии продолжат строить и в 2023 году

Квартиры вынужденным переселенцам в Грузии продолжат строить и в 2023 году

На сегодняшний день в Грузии зарегистрировано 290 тысяч вынужденных переселенцев - это 92 тысячи семей 30.09.2022, Sputnik Грузия

2022-09-30T23:03+0400

2022-09-30T23:03+0400

2022-09-30T23:39+0400

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жилье для вынужденных переселенцев

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ТБИЛИСИ, 30 сен — Sputnik. Для вынужденных переселенцев в Грузии построят жилой комплекс на семь тысяч квартир, на что в бюджете на 2023 год будет выделено 250 миллионов лари (88,3 миллиона долларов), заявил министр финансов Лаша Хуцишвили на брифинге после заседания правительства.Проблема с жильем для вынужденных переселенцев стоит в Грузии с начала 90-х годов прошлого века. Для удовлетворения потребностей в жилье в Грузии действует несколько программ, в том числе строительство новых домов, покупка квартир и передача владений в селах.За восемь месяцев 2022 года жилье получили 2,7 тысячи семей переселенцев, из которых 1,8 тысячи – в рамках программы "Домик в деревне", еще 438 семьям узаконили жилплощадь. Остальные получили квартиры в новых домах.Для того чтобы получить квартиру или дом, вынужденные переселенцы должны заполнить специальную заявку. После чего на основании заявки агентство присуждает им баллы от 0 до 10 - в зависимости от материального обеспечения и необходимости нового жилья. Затем комиссия лично изучает вопрос каждого вынужденного переселенца на месте.Воспитанники "детских домов" получат временное жилье от мэрии Тбилиси >>Квартиры в новостройках, когда государство выкупает и передает семьям вынужденных переселенцам отремонтированные квартиры, не единственная программа обеспечения жилья для вынужденных переселенцев.Государство также строит целые кварталы многоэтажных домов в регионах, выделяет деньги вынужденным переселенцам на покупку дома в селе, передает вынужденным переселенцам в собственность ту площадь муниципалитета, где они проживают на данный момент, и оплачивает им съем жилья.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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